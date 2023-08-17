Не успели замаскировать. Силы обороны уничтожили опорный пункт оккупантов на Бахмутском направлении
Украинские защитники из 22-й отдельной механизированной бригады уничтожили опорный пункт россиян на Бахмутском направлении.
Соответствующее видео обнародовал командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.
Он отметил, что аэроразведка обнаружила опорный пункт оккупантов, которые пытались замаскировать свои позиции в лесополосе. Однако планы захватчиков не осуществились, координаты получили украинские артиллеристы.
— Несколько минут, и меткими выстрелами россиян отправили на концерт к Кобзону, — подытожил командующий.
Ранее в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины имеют успех в продвижении по территориям южнее освобожденного поселка Урожайное, что в Донецкой области.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко