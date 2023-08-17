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Не успели замаскировать. Силы обороны уничтожили опорный пункт оккупантов на Бахмутском направлении

ЗСУ
Фото: Минобороны

Украинские защитники из 22-й отдельной механизированной бригады уничтожили опорный пункт россиян на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео обнародовал командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

Он отметил, что аэроразведка обнаружила опорный пункт оккупантов, которые пытались замаскировать свои позиции в лесополосе. Однако планы захватчиков не осуществились, координаты получили украинские артиллеристы.

— Несколько минут, и меткими выстрелами россиян отправили на концерт к Кобзону, — подытожил командующий.

Ранее в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины имеют успех в продвижении по территориям южнее освобожденного поселка Урожайное, что в Донецкой области.

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Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Александр Сырский
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Олег Корниенко
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