F-16 для Украины: Нидерланды и Дания подтвердили получение разрешения от США

В Нидерландах и Дании подтвердили, что получили от США одобрение на передачу Украине многофункциональных истребителей F-16.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра назвал это решение “важной вехой” для нашей страны.

Хукстра уточнил, что теперь Нидерланды обсудят дополнительно вопрос F-16 с европейскими партнерами.

We welcome Washington’s decision to pave the way for sending #F16 Fighter Jets to Ukraine. Many thanks to @SecBlinken for the good and swift cooperation. Now, we will further discuss the subject with our European partners. ???????????????????????? 1/2

