F-16 для Украины: Нидерланды и Дания подтвердили получение разрешения от США

В Нидерландах и Дании подтвердили, что получили от США одобрение на передачу Украине многофункциональных истребителей F-16.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра назвал это решение “важной вехой” для нашей страны.

– Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 в Украину. Благодарим госсекретаря США Энтони Блинкена за хорошее и быстрое сотрудничество… Это важная веха для Украины в защите своего народа и страны, — подчеркнул политик.

Хукстра уточнил, что теперь Нидерланды обсудят дополнительно вопрос F-16 с европейскими партнерами.

We welcome Washington’s decision to pave the way for sending #F16 Fighter Jets to Ukraine. Many thanks to @SecBlinken for the good and swift cooperation. Now, we will further discuss the subject with our European partners. ???????????????????????? 1/2 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) August 17, 2023

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен сообщил, что разрешение от США на поставки самолетов было получено в ответ на официальный запрос.

– Я могу подтвердить, что состоялся обмен письмами между мной и Энтони Блинкеном. Министр обороны (Дании, — Ред.) и я обратились к США, чтобы изучить наши варианты, – заявил он в комментарии датскому телеканалу TV 2.

Расмуссен добавил, что они получили “дружественный ответ” от Вашингтона по своему запросу, который “является частью наших дальнейших действий”.

В то же время, глава МИД заявил, что сроки передачи истребителей F-16 Украине пока не определены.

– Мы создали международную коалицию для обучения пилотов под руководством Дании и Нидерландов, и мы успешно продвигаемся. А дальше речь идет о возможном предоставлении самолетов, и это вопрос, который мы обсуждаем с нашими союзниками, – заявил Расмуссен.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен также сообщил, что теперь нужно согласовать детали будущего предоставления F-16. Это обсуждается с партнерами, и глава Минобороны ожидает конкретики уже в ближайшее время.

– Правительство несколько раз заявляло, что предоставление самолетов является естественным следующим шагом после обучения пилотов, – напомнил министр.

Накануне западные СМИ обнародовали информацию, что Соединенные Штаты одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это может произойти, как только завершится подготовка украинских пилотов.

Ранее Белый дом поддержал подготовку летчиков ВСУ на F-16. Разрешение Вашингтона необходимо, поскольку США являются страной-производителем этих самолетов.

Источник: TV 2

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