Дания подтвердила, что передаст Украине истребители F-16
В Министерстве обороны Дании подтвердили, что передадут Украине многоцелевые истребители F-16.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что передача самолетов поможет Украине защитить свое воздушное пространство от российской агрессии.
— Мы соглашаемся передать самолеты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены необходимые условия, — говорится в сообщении.
По данным Минобороны Дании, условия включают успешно отобранный, проверенный и обученный украинский персонал, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16.
По его словам, сейчас проходит языковое обучение украинских пилотов, военные тренировки на F-16 начнутся вскоре.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов