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Валентина Чорна, редактор ленты

Дания подтвердила, что передаст Украине истребители F-16

винищувач F-16
Фото: Офис президента

В Министерстве обороны Дании подтвердили, что передадут Украине многоцелевые истребители F-16.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что передача самолетов поможет Украине защитить свое воздушное пространство от российской агрессии.

— Мы соглашаемся передать самолеты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены необходимые условия, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны Дании, условия включают успешно отобранный, проверенный и обученный украинский персонал, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику.

F-16 — Дания подтвердила, что передаст Украине истребители F-16

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16.

По его словам, сейчас проходит языковое обучение украинских пилотов, военные тренировки на F-16 начнутся вскоре.

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Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Дания
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