Нидерланды и Дания обязуются передать Украине самолеты F-16 — Рютте

Нидерланды и Дания обязуются передать Украине многоцелевые истребители F-16. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Он отметил, что сейчас проходит языковое обучение украинских пилотов, военные тренировки на F-16 начнутся вскоре.

— Относительно сроков — сейчас происходит обучение языковое, и в будущем, когда начнется военное обучение, оно перейдет в Румынию. Это будет делаться очень быстро, как можно скорее для того, чтобы передать самолеты в Украину. Между тем мы должны работать над инфраструктурой, чтобы эти самолеты могли взлететь и сесть безопасно в Украине, — сказал он во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Рютте подчеркнул, что для поставок самолетов F-16 в Украину “очень важно обучить пилотов, а также чтобы были выполнены инфраструктурные условия”.

— F-16 не сможет помочь немедленно военным усилиям, но это будет частью оборонной системы Украины. Мы хотим, чтобы они закончили военное обучение как можно скорее. Мы хотим, чтобы они приняли в эксплуатацию как можно скорее, то есть не в следующем месяце, это невозможно, но вскоре, — сказал глава нидерландского правительства.

Президент Владимир Зеленский не сказал, сколько пилотов есть в Украине, поскольку хочет, чтобы “для России это было сюрпризом”.

— В любом случае, мы имеем политическое решение, мы знаем, сколько самолетов мы сможем использовать в будущем. Также следует подготовить инфраструктуру для самолетов. Сейчас наши военные будут над этим работать, и я думаю, что мы получим эти ответы вскоре, — отметил он.

Ранее Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16.

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