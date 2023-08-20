Главный вопрос — F-16 для Украины: Зеленский и первая леди прибыли в Нидерланды
В воскресенье, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Нидерланды.
Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Марком Рютте. Главным вопросом станет поставка истребителей F-16 для Украины.
— Становимся сильнее. Также на повестке дня Глобальный саммит мира, Формула мира, привлечение государства-террориста к ответственности, — сообщил Зеленский в Telegram.
Напомним, вчера Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Швецию.
Он провел ряд встреч, обсудил с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном оборонное сотрудничество.
В результате Швеция и Украина подписали декларацию о совместном производстве боевых машин пехоты CV-90.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов