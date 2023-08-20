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Валентина Чорна, редактор ленты

Главный вопрос — F-16 для Украины: Зеленский и первая леди прибыли в Нидерланды

Главный вопрос — F-16 для Украины: Зеленский и первая леди прибыли в Нидерланды
Фото: Офис президента

В воскресенье, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Нидерланды.

Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Марком Рютте. Главным вопросом станет поставка истребителей F-16 для Украины.

— Становимся сильнее. Также на повестке дня Глобальный саммит мира, Формула мира, привлечение государства-террориста к ответственности, — сообщил Зеленский в Telegram.

Напомним, вчера Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Швецию.

Он провел ряд встреч, обсудил с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном оборонное сотрудничество.

В результате Швеция и Украина подписали декларацию о совместном производстве боевых машин пехоты CV-90.

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Владимир Зеленский, Марк Рютте, Нидерланды, Елена Зеленская
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