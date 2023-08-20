Данія підтвердила, що передасть Україні винищувачі F-16

У Міністерстві оборони Данії підтвердили, що передадуть Україні багатоцільові винищувачі F-16.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що передання літаків допоможе Україні захистити свій повітряний простір від російської агресії.

– Ми погоджуємося передати літаки F-16 Україні та українським ВПС у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, коли будуть виконані необхідні умови, – йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони Данії, умови включають успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал, а також необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди та Данія зобов’язуються передати Україні винищувачі F-16.

За його словами, зараз проходить мовне навчання українських пілотів, військові тренування на F-16 розпочнуться незабаром.

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