Данія підтвердила, що передасть Україні винищувачі F-16
У Міністерстві оборони Данії підтвердили, що передадуть Україні багатоцільові винищувачі F-16.
Про це йдеться на офіційному сайті відомства.
Зазначається, що передання літаків допоможе Україні захистити свій повітряний простір від російської агресії.
– Ми погоджуємося передати літаки F-16 Україні та українським ВПС у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, коли будуть виконані необхідні умови, – йдеться у повідомленні.
За даними Міноборони Данії, умови включають успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал, а також необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику.
Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди та Данія зобов’язуються передати Україні винищувачі F-16.
За його словами, зараз проходить мовне навчання українських пілотів, військові тренування на F-16 розпочнуться незабаром.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов