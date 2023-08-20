Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Данія підтвердила, що передасть Україні винищувачі F-16

винищувач F-16
Фото: Офіс президента

У Міністерстві оборони Данії підтвердили, що передадуть Україні багатоцільові винищувачі F-16.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що передання літаків допоможе Україні захистити свій повітряний простір від російської агресії.

– Ми погоджуємося передати літаки F-16 Україні та українським ВПС у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, коли будуть виконані необхідні умови, – йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони Данії, умови включають успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал, а також необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику.

F-16 – Данія підтвердила, що передасть Україні винищувачі F-16

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди та Данія зобов’язуються передати Україні винищувачі F-16.

За його словами, зараз проходить мовне навчання українських пілотів, військові тренування на F-16 розпочнуться незабаром.

Читайте також
Україна отримає від Нідерландів 42 винищувачі F-16 – Зеленський
Зеленський і Марк Рютте

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Данія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ми це не обговорювали: Зеленський про застосування F-16 на території РФ
Володимир Зеленський
На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 6 складів боєприпасів та 27 одиниць техніки – Тарнавський
Бої на фронті
Данія передає Україні 19 винищувачів F-16 – Фредеріксен
Винищувач F-16
Свободу Україні! У фіналі ЧС з футболу серед жінок на поле вибіг вболівальник
Данія підтвердила, що передасть Україні винищувачі F-16
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Чернігів після ракетного удару РФ 19 серпня 2023
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Використовувати можуть навіть діти: в Україні винайшли унікальну лего-цеглу
Данія підтвердила, що передасть Україні винищувачі F-16
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Данія підтвердила, що передасть Україні винищувачі F-16
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Данія підтвердила, що передасть Україні винищувачі F-16
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь