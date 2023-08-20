Только в обмен на Белгород: Зеленский об уступках для вступления в НАТО

Украина не готова уступать собственные территории ради членства в НАТО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной с премьер-министром Дании Метте Фредериксен пресс-конференции.

— Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО, — коротко ответил он.

В свою очередь Фредериксен сказала, что решение, когда сесть за стол переговоров будет принимать исключительно Украина.

— Я могу очень четко ответить, вопрос о будущем Украины — принадлежит именно украинцам. И мы это говорили с самого начала. Это решать Украине, когда именно, как это будет касаться и Дании. Мы будем поддерживать вас, сколько на это нужно времени, но вопрос в том, когда вы будете готовы сесть за переговоры. Это решение будет принимать исключительно Украина, — сказала премьер Дании.

Кроме того, Зеленский отметил, что украинские военные не делали мощных контрнаступательных действий раньше, поскольку не хватало нужной техники.

— Если у вас есть дефицит бронированной техники, дефицит танков — вы просто потеряете людей, вы пройдете 3-5 км, но вы потеряете тысячи людей, но вы не достигнете той цели, которая едина, которая нам всем нужна. Это полная деоккупация всей нашей территории, вот и все — мы просто ждали, пока у нас будут мощности. Это время РФ минировала, делала укрепления, много каких укреплений они сделали еще 8 лет назад, — сказал глава нашего государства.

Также он отметил, что не может сегодня критиковать партнеров Украины и выразил благодарность за оказанную поддержку и помощь.

Напомним, что недавно руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического блока Стиан Енссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, которые захватила РФ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал резко на такое предложение.

После этого чиновник НАТО назвал ошибкой свои слова о возможном вступлении Украины в НАТО в обмен на территории.

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