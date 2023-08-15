Данилов раскритиковал предложение обменять оккупированные территории на членство Украины в НАТО
Глава канцелярии генсекретаря НАТО предположил, что Украина может получить членство в военно-политическом блоке в обмен на уступки своими территориями.
Об этом глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен заявил норвежской газете VG.
— Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и взамен получила членство в НАТО. В то же время Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры. Россия ведет огромную военную борьбу, и кажется нереальным, что она может захватить новые территории. Сейчас скорее вопрос в том, что Украине удастся вернуть, — заявил он.
Йенсен говорит, что сейчас требует оценки то, как будет выглядеть ситуация с безопасностью в Украине после окончания войны.
В то же время глава канцелярии генсека говорит, что не он первый поднял вопрос об обмене территорий Украины на членство в НАТО.
— Я не говорю, что так должно произойти. Но это может быть возможным решением, — добавил он.
Йенсен говорит, что сегодня “появились серьезные сдвиги” в вопросе о возможном вступлении Украины в НАТО, а все стороны заинтересованы, чтобы война больше не повторилась.
С резкой реакцией на такое предложение выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
— Конечно, можно давать советы, можно рассказывать… Сегодня еще один деятель сделал довольно странное заявление относительно наших земель. Имейте в виду, что нам свое делать — изгонять врага со своих территорий. Мы этим вопросом будем заниматься с утра до вечера, — сказал он в эфире национального телемарафона Единые новости.
Данилов уточнил, что речь идет именно о словах Енсена, который назвал “странным вбросом”.
— Странный вброс. Совершенно непонятно, для чего это сделано. Для того, чтобы пощупать наши нервы? Так не надо, — сказал он.
Ранее советник руководителя Офиса президента объяснил, почему украинской формуле мира сегодня нет альтернатив, а возвращение оккупированных территорий является стратегической целью Украины.
Российская армия уничтожила осенью и зимой половину украинской энергетической инфраструктуры. Это и сети, и объекты генерации разных типов. Украина потеряла почти половину энергетических объектов – это и из-за обстрелов, и из-за оккупации. Минус 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.Ольга Читайло