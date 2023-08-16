Чиновник НАТО назвал ошибкой свои слова о возможном вступлении Украины в НАТО в обмен на территории

Глава канцелярии генсека НАТО Стивен Йенссен объяснил, что имел в виду, говоря о возможности вступления Украины в военно-политический блок. В недавнем заявлении он допустил уступки Украиной своих территорий России в обмен на членство в НАТО.

В интервью VG Йенссен сказал, что именно Украина устанавливает условия для любых мирных переговоров с Россией, и именно тогда, когда наступит подходящее время.

— Мое заявление об этом было частью более широкой дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и я не должен был так говорить. Это было неправильно, — сказал Йенссен.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно “поддерживать украинцев тем, что им нужно”.

— Другая важная вещь заключается в том, что Украина нуждается в гарантиях безопасности на будущее. Сейчас мы видим модель российской агрессии в течение длительного периода времени, в течение нескольких лет, и в частности против Украины. Помните, что война в Украине началась не в 2020 году, она началась в 2014 году, — отметил он.

По его словам, в НАТО заинтересованы в том, чтобы этого больше не повторилось, когда война закончится, независимо от того, как. И тогда Украине нужны надежные гарантии безопасности, которые защитят ее будущее.

Он добавил, что сейчас вопрос в том, сколько территорий ВСУ смогут вернуть. Поскольку сейчас ничто не указывает на то, что Россия изменит свой курс, для Украины так важно достичь военного прогресса, чтобы изменить расчеты Москвы.

Йенссен отметил, что это важно в контексте того, чтобы Москва поняла, что время не на ее стороне и что она не выиграет так войну. Он процитировал генсека НАТО Йенса Стонтенберга, что оружие — это путь к миру.

Что предшествовало?

Глава канцелярии генсека НАТО заявил, что возможным решением ситуации с безопасностью Украины и дальнейшим членством в НАТО являются территориальные уступки со стороны официального Киева. Цитату Йенссена с этими словами широко растиражировали СМИ.

В то же время в ней он подчеркнул, что Украина должна сама принимать решение о том, когда и на каких условиях она может вести переговоры.

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал абсолютно неприемлемыми разговоры о территориальных уступках в обмен на украинское членство в НАТО. Он добавил, что в МИД всегда исходили из того, что Североатлантический блок, как и Украина, территориями не торгует.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал слова главы канцелярии генсека НАТО “странным вбросом”.

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