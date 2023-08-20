Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Лише в обмін на Бєлгород: Зеленський про поступки для вступу в НАТО

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна не готова поступатися власними територіями заради членства в НАТО.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен прес-конференції.

– Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО, – коротко сказав він.

У свою чергу Фредеріксен наголосила, що рішення, коли сісти за стіл переговорів ухвалюватиме виключно Україна.

– Я можу дуже чітко відповісти, запитання щодо майбутнього України – належить саме українцям. І ми це говорили з самого початку. Це вирішувати Україні, коли саме, як це стосуватиметься і Данії. Ми будемо підтримувати вас, скільки на це потрібно часу, але питання в тому, коли ви будете готові сісти за переговори. Це рішення ухвалюватиме виключно Україна, – сказала прем’єр Данії.

Крім того, Зеленський зазначив, що українські військові не робили потужних контрнаступальних дій раніше, оскільки не вистачало необхідної техніки.

– Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків – ви просто втратите людей, ви пройдете 3-5 км, але ви втратите тисячі людей, але ви не досягнете тієї цілі, яка єдина, яка нам всім потрібна. Це повна деокупація всієї нашої території, ось і все – ми просто чекали, поки у нас будуть потужності. Цей час РФ мінувала, робила укріплення, багато яких укріплень вони зробили ще 8 років тому, – сказав голова нашої держави.

Також він зазначив, що не може сьогодні критикувати партнерів України і висловив подяку за надану підтримку та допомогу.

Нагадаємо, що нещодавно керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного союзу Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які захопила РФ. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував різко на таку пропозицію.

Після цього посадовець НАТО назвав помилкою свої слова про можливий вступ України до НАТО в обмін на території.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Данія, НАТО, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський сів у винищувач F-16 разом з прем’єркою Данії
Лише в обмін на Бєлгород: Зеленський про поступки для вступу в НАТО
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Лише в обмін на Бєлгород: Зеленський про поступки для вступу в НАТО
Україна отримає до шести F-16 від Данії до кінця року
F-16
З’явилися фото, як на аеродромі Сольці горить Ту-22М3, що бомбив Україну
Лише в обмін на Бєлгород: Зеленський про поступки для вступу в НАТО
Ми це не обговорювали: Зеленський про застосування F-16 на території РФ
Володимир Зеленський
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Використовувати можуть навіть діти: в Україні винайшли унікальну лего-цеглу
Лише в обмін на Бєлгород: Зеленський про поступки для вступу в НАТО
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Лише в обмін на Бєлгород: Зеленський про поступки для вступу в НАТО
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Лише в обмін на Бєлгород: Зеленський про поступки для вступу в НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь