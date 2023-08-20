Лише в обмін на Бєлгород: Зеленський про поступки для вступу в НАТО
Україна не готова поступатися власними територіями заради членства в НАТО.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен прес-конференції.
– Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО, – коротко сказав він.
У свою чергу Фредеріксен наголосила, що рішення, коли сісти за стіл переговорів ухвалюватиме виключно Україна.
– Я можу дуже чітко відповісти, запитання щодо майбутнього України – належить саме українцям. І ми це говорили з самого початку. Це вирішувати Україні, коли саме, як це стосуватиметься і Данії. Ми будемо підтримувати вас, скільки на це потрібно часу, але питання в тому, коли ви будете готові сісти за переговори. Це рішення ухвалюватиме виключно Україна, – сказала прем’єр Данії.
Крім того, Зеленський зазначив, що українські військові не робили потужних контрнаступальних дій раніше, оскільки не вистачало необхідної техніки.
– Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків – ви просто втратите людей, ви пройдете 3-5 км, але ви втратите тисячі людей, але ви не досягнете тієї цілі, яка єдина, яка нам всім потрібна. Це повна деокупація всієї нашої території, ось і все – ми просто чекали, поки у нас будуть потужності. Цей час РФ мінувала, робила укріплення, багато яких укріплень вони зробили ще 8 років тому, – сказав голова нашої держави.
Також він зазначив, що не може сьогодні критикувати партнерів України і висловив подяку за надану підтримку та допомогу.
Нагадаємо, що нещодавно керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного союзу Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які захопила РФ. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував різко на таку пропозицію.
Після цього посадовець НАТО назвав помилкою свої слова про можливий вступ України до НАТО в обмін на території.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов