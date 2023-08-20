Лише в обмін на Бєлгород: Зеленський про поступки для вступу в НАТО

Україна не готова поступатися власними територіями заради членства в НАТО.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен прес-конференції.

– Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО, – коротко сказав він.

У свою чергу Фредеріксен наголосила, що рішення, коли сісти за стіл переговорів ухвалюватиме виключно Україна.

– Я можу дуже чітко відповісти, запитання щодо майбутнього України – належить саме українцям. І ми це говорили з самого початку. Це вирішувати Україні, коли саме, як це стосуватиметься і Данії. Ми будемо підтримувати вас, скільки на це потрібно часу, але питання в тому, коли ви будете готові сісти за переговори. Це рішення ухвалюватиме виключно Україна, – сказала прем’єр Данії.

Крім того, Зеленський зазначив, що українські військові не робили потужних контрнаступальних дій раніше, оскільки не вистачало необхідної техніки.

– Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків – ви просто втратите людей, ви пройдете 3-5 км, але ви втратите тисячі людей, але ви не досягнете тієї цілі, яка єдина, яка нам всім потрібна. Це повна деокупація всієї нашої території, ось і все – ми просто чекали, поки у нас будуть потужності. Цей час РФ мінувала, робила укріплення, багато яких укріплень вони зробили ще 8 років тому, – сказав голова нашої держави.

Також він зазначив, що не може сьогодні критикувати партнерів України і висловив подяку за надану підтримку та допомогу.

Нагадаємо, що нещодавно керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного союзу Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які захопила РФ. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував різко на таку пропозицію.

Після цього посадовець НАТО назвав помилкою свої слова про можливий вступ України до НАТО в обмін на території.

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