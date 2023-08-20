Мы это не обсуждали: Зеленский о применении F-16 на территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, будут ли истребители F-16 использоваться на территории России.

— Условия относительно России? Мы об этом не говорили, действительно. Для нас главное — это деоккупировать, освободить наши территории. Это сейчас наша конкретная миссия защитить себя, но также вопрос не только относительно контрнаступления. Мы же не россияне, нам нужна украинская земля, — заявил глава нашего государства на пресс-конференции в Дании.

Зеленский отметил, что противовоздушная оборона для Украины также является основной целью, чтобы защитить дома, людей, солдат, воинов.

— Есть дефицит и мы не можем терять таких героев, — добавил он.

Напомним, что сегодня, 20 августа, Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16. Следом о передаче Украине 19 истребителей F-16 заявила и Дания.

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