Головне питання – F-16 для України: Зеленський та перша леді прибули до Нідерландів

У неділю, 20 серпня, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Нідерландів.

Глава держави проведе переговори з прем’єр-міністром Марком Рютте. Головним питанням стане постачання винищувачів F-16 для України.

– Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула миру, притягнення держави-терориста до відповідальності, – повідомив Зеленський у Telegram.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Швеції.

Він провів низку зустрічей, обговорив з прем’єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном оборонну співпрацю.

У результаті Швеція та Україна підписали декларацію про спільне виробництво бойових машин піхоти CV-90.

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