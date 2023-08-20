Головне питання – F-16 для України: Зеленський та перша леді прибули до Нідерландів
У неділю, 20 серпня, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Нідерландів.
Глава держави проведе переговори з прем’єр-міністром Марком Рютте. Головним питанням стане постачання винищувачів F-16 для України.
– Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула миру, притягнення держави-терориста до відповідальності, – повідомив Зеленський у Telegram.
Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Швеції.
Він провів низку зустрічей, обговорив з прем’єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном оборонну співпрацю.
У результаті Швеція та Україна підписали декларацію про спільне виробництво бойових машин піхоти CV-90.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов