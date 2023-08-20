Дания передает Украине 19 истребителей F-16 — Фредериксен

Правительство Дании передает Украине 19 американских многоцелевых истребителей F-16.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 августа.

— Мы сегодня объявляем, что Дания предоставит вам 19 истребителей F-16, — отметила она.

По словам Фредериксен, первые шесть истребителей из Дании будут в Украине ближе к Новому году. Она рассказала, что более 70 человек сейчас обучаются в Дании. Эти самолеты F-16 необходимы именно для обороны Украины.

Украина подготовит необходимую инфраструктуру для получения западных истребителей F-16, заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства назвал будущую передачу Украине Данией и Нидерландами истребителей F-16 мощным и прорывным договором.

По словам президента, он обсудил с Фредериксен расширение тренировочных миссий для украинских пилотов и усиление возможностей для воинов на поле боя.

Недавно стало известно, что Нидерланды и Дания обязуются передать Украине многоцелевые истребители F-16. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По его словам, правительство Нидерландов передает 42 многоцелевых истребителя F-16 Вооруженным силам Украины.

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук признался, что Украина уже имеет опыт эксплуатации западного истребителя F-16, поскольку он садился на наши аэродромы.

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