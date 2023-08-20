Дания передает Украине 19 истребителей F-16 — Фредериксен
Правительство Дании передает Украине 19 американских многоцелевых истребителей F-16.
Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 августа.
— Мы сегодня объявляем, что Дания предоставит вам 19 истребителей F-16, — отметила она.
По словам Фредериксен, первые шесть истребителей из Дании будут в Украине ближе к Новому году. Она рассказала, что более 70 человек сейчас обучаются в Дании. Эти самолеты F-16 необходимы именно для обороны Украины.
Украина подготовит необходимую инфраструктуру для получения западных истребителей F-16, заявил президент Владимир Зеленский.
Глава государства назвал будущую передачу Украине Данией и Нидерландами истребителей F-16 мощным и прорывным договором.
По словам президента, он обсудил с Фредериксен расширение тренировочных миссий для украинских пилотов и усиление возможностей для воинов на поле боя.
Недавно стало известно, что Нидерланды и Дания обязуются передать Украине многоцелевые истребители F-16. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
По его словам, правительство Нидерландов передает 42 многоцелевых истребителя F-16 Вооруженным силам Украины.
Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук признался, что Украина уже имеет опыт эксплуатации западного истребителя F-16, поскольку он садился на наши аэродромы.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов