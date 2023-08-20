Ми це не обговорювали: Зеленський про застосування F-16 на території РФ
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чи будуть надані винищувачі F-16 використовуватися на території Росії.
– Умови щодо Росії? Ми про це не говорили, справді. Для нас головне – це деокупувати, звільнити наші території. Це зараз наша конкретна місія захистити себе, але також питання не лише щодо контрнаступу. Ми ж не росіяни, нам потрібна українська земля, – заявив голова нашої держави на пресконференції у Данії.
Зеленський зазначив, що протиповітряна оборона для України також є основною метою, щоб захистити будинки, людей, солдатів, воїнів.
– Є дефіцит і ми не можемо втрачати таких героїв, – додав він.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 серпня, Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16. Слідом про передачу Україні 19 винищувачів F-16 заявила і Данія.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов