Ми це не обговорювали: Зеленський про застосування F-16 на території РФ

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чи будуть надані винищувачі F-16 використовуватися на території Росії.

– Умови щодо Росії? Ми про це не говорили, справді. Для нас головне – це деокупувати, звільнити наші території. Це зараз наша конкретна місія захистити себе, але також питання не лише щодо контрнаступу. Ми ж не росіяни, нам потрібна українська земля, – заявив голова нашої держави на пресконференції у Данії.

Зеленський зазначив, що протиповітряна оборона для України також є основною метою, щоб захистити будинки, людей, солдатів, воїнів.

– Є дефіцит і ми не можемо втрачати таких героїв, – додав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 серпня, Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16. Слідом про передачу Україні 19 винищувачів F-16 заявила і Данія.

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