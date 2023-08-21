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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Не для контрнаступления, а для защиты неба: Киричевский о значении предоставления F-16 Украине

F-16
Фото: Unsplash

Украине нужно 40 истребителей F-16 для того, чтобы усилить контрнаступление ВСУ и защитить от российских ракет одно из направлений.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

— Заявления на уровне нашего командования (относительно необходимого количества F-16, — Ред.), официально, это 200 западных боевых самолетов. Условно говоря, 40 самолетов — это перекрыть какое-то одно из направлений. При чем одно из направлений, мы можем сегментировать, или Купянское, или Лиманское, или Бахмутское, или Юг. С другой стороны, возможно, и не стоит надеяться, что F-16 — это инструмент поддержки сухопутных войск. В первую очередь (это, — Ред.) инструмент усиления противовоздушной обороны, — сказал он.

Эксперт отметил, что F-16 помогут избежать таких ситуаций, когда крылатые ракеты РФ пролетали почти всю Украину, находя дыры в нашей ПВО, достигали Львова и разворачивались на Староконстантинов.

— F-16 будут не о том, чтобы ускорить контрнаступательные действия, а, возможно, найти инструмент, как сбивать российские ракеты, минимизируя риски, которые создают российские ракетные налеты. Вот о чем будет история с F-16, — говорит Киричевский.

Напомним, что сегодня стало известно, Нидерланды передают Вооруженным силам Украины около 42 истребителей F-16. Также  Дании объявила о поставке Украине 19 американских многоцелевых истребителей F-16.

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины
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