Не для контрнаступу, а для захисту неба: Киричевський про значення надання F-16 Україні

Україні потрібно 40 винищувачів F-16 для того, аби посилити контрнаступ ЗСУ та захистити від російських ракет один з напрямків.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

– Заяви на рівні нашого командування (щодо необхідної кількості F-16, – Ред.) офіційно, це 200 західних бойових літаків. Умовно кажучи, 40 літаків – це перекрити якийсь один з напрямків. Зокрема один з напрямків, ми можемо сегментувати, або Куп’янський, або Лиманський, або Бахмутський, або Південь. З іншої сторони, можливо, і не варто сподіватися, що F-16 – це інструмент підтримки сухопутних військ. У першу чергу (це, – Ред.) інструмент посилення протиповітряної оборони, – сказав він.

Експерт зауважив, що F-16 допоможуть уникнути таких ситуацій, коли крилаті ракети РФ пролітали майже всю Україну, знаходячи шпарини у нашій ППО, діставалися до Львова і розверталися на Старокостянтинів.

– F-16 буде не про те, щоб прискорити контрнаступальні дії, а, можливо, знайти інструмент, як збивати російські ракети, мінімізуючи ризики, які створюють російські ракетні нальоти. Ось про що це буде історія із F-16, – говорить Киричевський.

Нагадаємо, що Нідерланди передають Збройним силам України близько 42 винищувачів F-16. Також уряд Данії обіцяє поставити Україні 19 американських багатоцільових винищувачів F-16.

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