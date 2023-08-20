Начало обучения пилотов ВСУ на F-16 и удар РФ по Чернигову: 543-й день войны
Для поставки в Украину самолетов Gripen нужно согласование из других стран — ОПУ
Поставка шведских истребителей Gripen в Украину потребует согласования со стороны других государств.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире национального телемарафона Єдині новини.
— Даже в таких самолетах, как Gripen, есть определенные составляющие, которые требуют согласия других союзников. Всегда это процесс, и мы, собственно, находимся в таком процессе, — пояснил он.
Андрей Сибига говорит, что в вопросах, таких как договоренности по поставке истребителей, всегда идут переговоры на уровне глав государств.
— Сейчас мы уже на этапе перевода в практическую плоскость вопросов, связанных с самолетами, — пояснил чиновник.
Заместитель руководителя ОПУ говорит, что сейчас все еще продолжается обсуждение вопросов по оборонному пакету, который Швеция обязалась предоставить Украине.
— Ближайшие дни перед Днем Независимости нас тоже будут ожидать важные, правильные, положительные новости по укреплению нашей обороноспособности и в воздухе, и на суше, — сказал Сибига.
В Сумской области угроза атаки дронами — ВС ВСУ
В Сумской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Пилот ВСУ, который прошел отбор для обучения на F-16, рассказал о программе
Украинские пилоты, техники и инженеры уже проходят обучение на американские самолеты F-16, где важной составляющей является знание английского языка.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным Moonfish (Мунфиш), который сейчас находится на обучении в Великобритании, где осваивает истребители F-16.
По его словам, подготовка украинских пилотов происходила задолго до того, как они были отправлены за границу для непосредственного начала учебной программы на F-16.
Важными критериями при отборе, говорит военный, был как возраст, опыт, так и знание английского.
— У нас сейчас почти все летчики имеют хотя бы 2-3 года службы и боевой опыт. Боевой опыт это то, что очень трудно недооценить, это очень важно, — говорит пилот ВСУ.
Мунфиш добавил, что требования к пилотам по знанию английского языка очень высоки.
— Если вы думаете, что вы знаете английский язык, то, наверное, вы знаете его недостаточно, надо подучить еще немножко, — пояснил он.
Пилот Воздушных сил ВСУ говорит, что само обучение летчиков происходит “стандартно”: теория с последующим переходом к практике. Такой же подход в обучении касается не только пилотов, но и инженеров и техников.
Подробнее — читайте в материале об обучении украинских пилотов на F-16 на Фактах ICTV.
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