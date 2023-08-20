Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
РФ ударила ракетой по центру Чернигова: 7 погибших, 144 раненых
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Украина Live
Live
Илья Нежигай, редактор ленты

Начало обучения пилотов ВСУ на F-16 и удар РФ по Чернигову: 543-й день войны

Начало обучения пилотов ВСУ на F-16 и удар РФ по Чернигову: 543-й день войны
20 августа, 0:52

Для поставки в Украину самолетов Gripen нужно согласование из других стран — ОПУ

Поставка шведских истребителей Gripen в Украину потребует согласования со стороны других государств.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире национального телемарафона Єдині новини.

— Даже в таких самолетах, как Gripen, есть определенные составляющие, которые требуют согласия других союзников. Всегда это процесс, и мы, собственно, находимся в таком процессе, — пояснил он.

Андрей Сибига говорит, что в вопросах, таких как договоренности по поставке истребителей, всегда идут переговоры на уровне глав государств.

— Сейчас мы уже на этапе перевода в практическую плоскость вопросов, связанных с самолетами, — пояснил чиновник.

Заместитель руководителя ОПУ говорит, что сейчас все еще продолжается обсуждение вопросов по оборонному пакету, который Швеция обязалась предоставить Украине.

— Ближайшие дни перед Днем Независимости нас тоже будут ожидать важные, правильные, положительные новости по укреплению нашей обороноспособности и в воздухе, и на суше, — сказал Сибига.

20 августа, 0:24

В Сумской области угроза атаки дронами — ВС ВСУ

В Сумской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

20 августа, 0:20

Пилот ВСУ, который прошел отбор для обучения на F-16, рассказал о программе

Украинские пилоты, техники и инженеры уже проходят обучение на американские самолеты F-16, где важной составляющей является знание английского языка.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным Moonfish (Мунфиш), который сейчас находится на обучении в Великобритании, где осваивает истребители F-16.

По его словам, подготовка украинских пилотов происходила задолго до того, как они были отправлены за границу для непосредственного начала учебной программы на F-16.

Важными критериями при отборе, говорит военный, был как возраст, опыт, так и знание английского.

— У нас сейчас почти все летчики имеют хотя бы 2-3 года службы и боевой опыт. Боевой опыт это то, что очень трудно недооценить, это очень важно, — говорит пилот ВСУ.

Мунфиш добавил, что требования к пилотам по знанию английского языка очень высоки.

— Если вы думаете, что вы знаете английский язык, то, наверное, вы знаете его недостаточно, надо подучить еще немножко, — пояснил он.

Пилот Воздушных сил ВСУ говорит, что само обучение летчиков происходит “стандартно”: теория с последующим переходом к практике. Такой же подход в обучении касается не только пилотов, но и инженеров и техников.

Подробнее — читайте в материале об обучении украинских пилотов на F-16 на Фактах ICTV.

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 19.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: можно ли еще получить
гроші держвиплати
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Начало обучения пилотов ВСУ на F-16 и удар РФ по Чернигову: 543-й день войны
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Начало обучения пилотов ВСУ на F-16 и удар РФ по Чернигову: 543-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (18.08.2023)
Начало обучения пилотов ВСУ на F-16 и удар РФ по Чернигову: 543-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (18.08.2023)
Начало обучения пилотов ВСУ на F-16 и удар РФ по Чернигову: 543-й день войны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь