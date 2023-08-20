Начало обучения пилотов ВСУ на F-16 и удар РФ по Чернигову: 543-й день войны

20 августа, 0:20

Пилот ВСУ, который прошел отбор для обучения на F-16, рассказал о программе

Украинские пилоты, техники и инженеры уже проходят обучение на американские самолеты F-16, где важной составляющей является знание английского языка.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным Moonfish (Мунфиш), который сейчас находится на обучении в Великобритании, где осваивает истребители F-16.

По его словам, подготовка украинских пилотов происходила задолго до того, как они были отправлены за границу для непосредственного начала учебной программы на F-16.

Важными критериями при отборе, говорит военный, был как возраст, опыт, так и знание английского.

— У нас сейчас почти все летчики имеют хотя бы 2-3 года службы и боевой опыт. Боевой опыт это то, что очень трудно недооценить, это очень важно, — говорит пилот ВСУ.

Мунфиш добавил, что требования к пилотам по знанию английского языка очень высоки.

— Если вы думаете, что вы знаете английский язык, то, наверное, вы знаете его недостаточно, надо подучить еще немножко, — пояснил он.

Пилот Воздушных сил ВСУ говорит, что само обучение летчиков происходит “стандартно”: теория с последующим переходом к практике. Такой же подход в обучении касается не только пилотов, но и инженеров и техников.

Подробнее — читайте в материале об обучении украинских пилотов на F-16 на Фактах ICTV.