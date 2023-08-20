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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Окупанти розсилають херсонцям повідомлення з погрозами: про що йдеться

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські окупанти у соціальних мережах розсилають жителям Херсона повідомлення з погрозами.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, у тексті йдеться про фізичну розправу, якої начебто можна уникнути, якщо розповісти про “нацистів” у Херсоні.

– У такий спосіб росіяни намагаються отримати інформацію щодо розташування українських військових на Херсонщині, а також щодо партизанського руху на тимчасово окупованих територіях, – пояснили в ЦНС.

У Центрі закликають не піддаватись маніпуляціям, а також нагадують, що будь-яка співпраця з ворогом прирівнюється до державної зради і в умовах воєнного стану карається позбавленням волі строком до 15 років або довічним ув’язненням.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 543-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини-онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Російська агресія, Херсонщина
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