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Валентина Летяк, редактор ленты

Россияне вывезли на “оздоровление” еще 450 украинских детей — ЦНС

Россияне вывезли на “оздоровление” еще 450 украинских детей — ЦНС
Фото: Факти ICTV

Недавно российские оккупанты под разными предлогами, в том числе и якобы для оздоровления, вывезли с временно оккупированных территорий в РФ еще около 450 украинских детей, сообщает Центр национального сопротивления.

По его данным, 50 старшеклассников повезли в Ярославль, чтобы агитировать поступать в местный университет им. Демидова.

Но наиболее распространенная преступная практика — отправка в детские лагеря на “оздоровление”.

Так, оккупанты отправили 200 детей из Должанска в Анапу, еще 200 — в Краснодарский край (150 из Каховского и Генического районов Херсонщины, 50 — из ВОТ Запорожья).

— В лагерях детям устраивают концерты “российских звезд”, а также проводят “патриотические учения”, где местные педагоги промывают им мозги. Нередко детей не возвращают в Украину, — говорят в ЦНС.

По состоянию на конец июля Украина располагала информацией о более 19,5 тыс. детей, депортированных в Россию с начала полномасштабной войны.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила недавно, что вернуть удалось лишь несколько сотен  — примерно 380-383.

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Источник: ЦНС

Война в Украине, Військові злочини, Геноцид, Депортация, Російська агресія
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