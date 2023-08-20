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Ілля Нежигай, редактор стрічки

При відборі враховували вік, досвід та знання англійської: пілот ЗСУ розповів про навчання на F-16

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Українські пілоти, техніки та інженери вже проходять навчання на американські літаки F-16, де важливою складовою є знання англійської мови.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів льотчик Повітряних сил Збройних сил України із позивним Moonfish (Мунфіш), який зараз знаходиться на навчанні у Великій Британії, де опановує винищувачі F-16.

За його словами, підготовка українських пілотів відбувалась задовго до того, як вони були відправлені за кордон для безпосереднього початку навчальної програми на F-16.

Важливими критеріями при відборі, каже військовий, був як вік, досвід, так і знання англійської.

– В нас зараз майже всі льотчики мають хоча б 2-3 роки служби та бойовий досвід. Бойовий досвід це те, що дуже важко недооцінити, це є дуже важливим, – каже пілот ЗСУ.

Мунфіш додав, що вимоги до пілотів щодо знання англійської мови є дуже високими.

– Якщо ви думаєте, що ви знаєте англійську мову, то, напевно, ви знаєте її недостатньо, треба підучити ще трошки, – пояснив він.

Пілот Повітряних сил ЗСУ каже, що саме навчання льотчиків відбувається “стандартно”: теорія з подальшим переходом до практики. Такий самий підхід у навчанні стосується не лише пілотів, але й інженерів та техніків.

– Програма складена з урахування наших побажань в тому плані, що будуть набори місій, які типові до тих, які ми зараз виконуємо. Тобто до того середовища, яке в якому нам зараз доводиться воювати, – сказав він.

Водночас Мунфіш розповідає, що навчання на F-16 суттєво відрізняється від радянських літаків.

Разом із тим, терміни навчання, каже військовий, можуть бути трохи посунуті для пілотів, коли ж для наземного персоналу – навряд.

– Шість місяців… можливо впораємося раніше. Але щодо підготовки наземного персоналу, особливо інженерно-технічного складу, техніків, які будуть ці літаки обслуговувати, тут партнери більш твердо ставляться до терміну у шість місяців.

Тобто, якщо з льотчиками можна трохи щось підрізати, то тут в людей (інженерів та техніків, – Ред.) дуже відповідальна робота. Вони хочуть переконатися, що перед тим, як вони відправляться в Україну, вони самостійно зможуть обслуговувати техніку і на 100% все робити правильно. Бо рано чи пізно нам доведеться діяти самостійно, – пояснив він.

Пілот ЗСУ запевнив, що та техніка, яка надаватиметься українським військам, буде потребувати планового ремонту “ще дуже-дуже нескоро”.

Раніше міністр оборони України підтвердив, що українські льотчики, інженери та техніки вже розпочали навчання на винищувачах F-16.

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При відборі враховували вік, досвід та знання англійської: пілот ЗСУ розповів про навчання на F-16

Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, Повітряні сили України, Російська агресія, український пілот
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