Осваивать истребители F-16 будут молодые пилоты: детали

В Великобританию и Королевство Швеция вылетели украинские пилоты из Вооруженных сил Украины 2016 и 2023 годов выпуска, чтобы начать осваивать американские многоцелевые истребители F-16.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

— Я принял решение, чтобы в Великобританию на обучение полетели пилоты выпуска этого года. Что касается Швеции, туда поехали молодые пилоты 2016 года с достаточным боевым опытом, система подготовки достаточно гибкая, инструкторы тестируют каждого пилота, на что он способен, — отметил он.

Командующий говорит, что украинские летчики прошли соответствующие тесты, среди которых два пилота продемонстрировали способность овладеть самолетами F-16 за 4 месяца, а не за 32, как было заявлено ранее.

Заявлению Николая Олещука предшествовало интервью министра обороны Украины Алексея Резникова от 19 августа, в котором он подтвердил, что пилоты ВСУ, а также инженеры и техники уже начали обучение на американских истребителях F-16.

Более того, во время официального визита в Швецию президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Королевства заявил, что сейчас украинские пилоты также начали ознакомительное обучение на шведских самолетах Gripen.

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