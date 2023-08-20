Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
РФ ударила ракетой по центру Чернигова: 7 погибших, 144 раненых
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Осваивать истребители F-16 будут молодые пилоты: детали

Осваивать истребители F-16 будут молодые пилоты: детали
Фото: Факти ICTV

В Великобританию и Королевство Швеция вылетели украинские пилоты из Вооруженных сил Украины 2016 и 2023 годов выпуска, чтобы начать осваивать американские многоцелевые истребители F-16.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

— Я принял решение, чтобы в Великобританию на обучение полетели пилоты выпуска этого года. Что касается Швеции, туда поехали молодые пилоты 2016 года с достаточным боевым опытом, система подготовки достаточно гибкая, инструкторы тестируют каждого пилота, на что он способен, — отметил он.

Командующий говорит, что украинские летчики прошли соответствующие тесты, среди которых два пилота продемонстрировали способность овладеть самолетами F-16 за 4 месяца, а не за 32, как было заявлено ранее.

Заявлению Николая Олещука предшествовало интервью министра обороны Украины Алексея Резникова от 19 августа, в котором он подтвердил, что пилоты ВСУ, а также инженеры и техники уже начали обучение на американских истребителях F-16.

Более того, во время официального визита в Швецию президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Королевства заявил, что сейчас украинские пилоты также начали ознакомительное обучение на шведских самолетах Gripen.

Читайте также
Украина доказала, что невозможное на самом деле возможно: Резников о решении США по F-16
Олексій Резніков

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Николай Олещук
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ убила более 100 детей в Мариуполе, партизаны нашли доказательства — городской совет
Маріуполь
Несмотря на санкции: Telegraph узнали, как РФ получает от Китая вертолеты и дроны
Осваивать истребители F-16 будут молодые пилоты: детали
Сохранили авиацию: командующий Воздушных сил ВСУ рассказал, какие приказы отдал в начале вторжения РФ
українська авіація
В ООН назвали отвратительным и осудили удар РФ по Чернигову
Чернігів - наслідки ракетного удару 19 серпня 2023
Намного лучше, чем в прошлом году: Данилов ответил, готова ли Украина к защите энергетики зимой
Осваивать истребители F-16 будут молодые пилоты: детали
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Осваивать истребители F-16 будут молодые пилоты: детали
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (18.08.2023)
Осваивать истребители F-16 будут молодые пилоты: детали
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (18.08.2023)
Осваивать истребители F-16 будут молодые пилоты: детали
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь