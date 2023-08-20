Ракетный удар по Чернигову: пострадавшую 12-летнюю девочку прооперировали в Охматдете

12-летнюю девочку, которая пострадала в результате ракетного удара по Чернигову прооперировали в Охматдете, сейчас ее состояние стабильное.

Об этом в своем Facebook написала сестра девочки Диана Борец.

– В нее прилетел осколок, со рваными ранами ее прохожий — Человек с большой буквы сам отвез в больницу. Весь день в операционных… Перевезли экстренно на реанимобиле в Киев, в Охматдет, потому что слишком сложные травмы … Сейчас идет еще одна операция … Врачи спасают ей жизнь, – написала она.

Девушка также рассказала, что во время ракетного удара ее младшая сестра впервые за лето поехала к подружке в центр гулять. Девушки хотели продавать браслетики из бисера для сбора средств на ВСУ.

Напомним, количество погибших в результате ракетного удара по Чернигову возросло до семи. 156 человек получили ранения различной степени, пятеро из них в критическом состоянии в больнице.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.