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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Ракетный удар по Чернигову: пострадавшую 12-летнюю девочку прооперировали в Охматдете

Ракетный удар по Чернигову: пострадавшую 12-летнюю девочку прооперировали в Охматдете
Фото: Pexels

12-летнюю девочку, которая пострадала в результате ракетного удара по Чернигову прооперировали в Охматдете, сейчас ее состояние стабильное.

Об этом в своем Facebook написала сестра девочки Диана Борец.

– В нее прилетел осколок, со рваными ранами ее прохожий — Человек с большой буквы сам отвез в больницу. Весь день в операционных… Перевезли экстренно на реанимобиле в Киев, в Охматдет, потому что слишком сложные травмы … Сейчас идет еще одна операция … Врачи спасают ей жизнь, – написала она.

Девушка также рассказала, что во время ракетного удара ее младшая сестра впервые за лето поехала к подружке в центр гулять. Девушки хотели продавать браслетики из бисера для сбора средств на ВСУ.

Ракетный удар по Чернигову: пострадавшую 12-летнюю девочку прооперировали в Охматдете

Фото: Діана Борець/Facebook

Напомним, количество погибших в результате ракетного удара по Чернигову возросло до семи. 156 человек получили ранения различной степени, пятеро из них в критическом состоянии в больнице.

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Ракетный удар по Чернигову: пострадавшую 12-летнюю девочку прооперировали в Охматдете

Охматдит, ракетний удар, Чернигов
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