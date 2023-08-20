Ракетний удар по Чернігову: постраждалу 12-річну дівчинку прооперували в Охматдиті

12-річну дівчинку, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Чернігову прооперували в Охматдиті, нині її стан стабільний.

Про це у своєму Facebook написала сестра дівчинки Діана Борець.

– В неї прилетів осколок, з рваними ранами її перехожий – Людина з великої літери сам відвіз в лікарню. Весь день в операційних… Перевезли екстрено на реанімобілі в Київ, в Охматдит, бо занадто складні травми…Зараз триває ще одна операція…Лікарі рятують їй життя, – написала вона.

Дівчина також розповіла, що під час ракетного удару її молодша сестра вперше за літо поїхала до подружки в центр гуляти. Дівчата хотіли продавати браслетики з бісеру для збору коштів на ЗСУ.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Чернігову зросла до семи. 156 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, п’ятеро з них у критичному стані у лікарні.

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