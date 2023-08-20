Rheinmetall до конца августа начнет обслуживание танков в Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует начать обслуживание танков в Украине уже в ближайшие дни.
Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил генеральный директор компании Армин Паппергер.
— Мы начнем обслуживание уже в этом месяце, — сказал он.
По словам гендиректора, в Германии начали обучение первые 12 работников завода, который будет работать в Украине, позже к ним присоединятся еще 12.
Паппергер также подтвердил намерение как можно быстрее начать производство танков на территории нашего государства.
Он считает, что это может произойти быстро, так как в Украине есть достаточно хорошо оборудованных бронетанковых предприятий советских времен. Концерн Rheinmetall хочет взять их в аренду, а затем производить технику по стандартам НАТО на одной или двух производственных линиях.
— Мы хотим наладить производство на местных мощностях, поскольку Украине со временем придется стать независимой в производстве оружия, — отметил гендиректор концерна.
В июле Паппергер сообщил, что Rheinmetall откроет в Украине завод по производству бронетехники.
На заводе будут выпускать и ремонтировать бронетранспортеры Fuchs, а также обучать украинцев их обслуживать. Он будет расположен в западной части страны.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов