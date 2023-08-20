Rheinmetall до конца августа начнет обслуживание танков в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует начать обслуживание танков в Украине уже в ближайшие дни.

Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил генеральный директор компании Армин Паппергер.

— Мы начнем обслуживание уже в этом месяце, — сказал он.

По словам гендиректора, в Германии начали обучение первые 12 работников завода, который будет работать в Украине, позже к ним присоединятся еще 12.

Паппергер также подтвердил намерение как можно быстрее начать производство танков на территории нашего государства.

Он считает, что это может произойти быстро, так как в Украине есть достаточно хорошо оборудованных бронетанковых предприятий советских времен. Концерн Rheinmetall хочет взять их в аренду, а затем производить технику по стандартам НАТО на одной или двух производственных линиях.

— Мы хотим наладить производство на местных мощностях, поскольку Украине со временем придется стать независимой в производстве оружия, — отметил гендиректор концерна.

В июле Паппергер сообщил, что Rheinmetall откроет в Украине завод по производству бронетехники.

На заводе будут выпускать и ремонтировать бронетранспортеры Fuchs, а также обучать украинцев их обслуживать. Он будет расположен в западной части страны.

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