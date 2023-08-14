Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Для разведки в реальном времени: Rheinmetall подтвердил, что передаст ВСУ систему Luna

Система повітряної розвідки Luna N

В немецком концерне Rheinmetall подтвердили, что Украина уже в 2023 году получит систему воздушной разведки нового поколения Luna.

Соответствующее сообщение появилось на сайте концерна.

– Компания Rheinmetall достигла еще одной вехи со своим разведывательным дроном Luna NG. Воздушно-десантные беспилотные средства ближней разведки нового поколения будут теперь развернуты в Украине, — говорится в сообщении.

В 2023 году технологическая группа из Дюссельдорфа поставит эту систему Вооруженным силам Украины от имени Германии. Размещенный заказ составляет “двухзначную сумму в миллионах евро”.

В Rheinmetall подчеркнули, что делают еще один важный вклад в повышение обороноспособности ВСУ с помощью передовых технологий.

Читайте также
Немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
система ППО Skynex

Из чего состоит система Luna

Беспилотная авиационная система Luna New Generation состоит из наземной станции управления с несколькими летательными аппаратами, беспилотниками.

Кроме того, комплекс включает стартовую катапульту, дополнительное оборудование страховочной сетки и оборудование для быстрого ремонта. Все компоненты загружаются на грузовики HX, оснащенные системами подзарядки.

В концерне уточнили, что система Luna NG уже наработала несколько тысяч часов полета и хорошо себя зарекомендовала у заказчиков за границей.

Имея аэродинамическую, сверхлегкую и стабильную конструкцию, беспилотник Luna может находиться в воздухе более 12 ч. Максимальная высота полета составляет 5 тыс. м.

Благодаря передаче данных с использованием дополнительного оборудования спутниковой связи, БпЛА имеет возможность проводить разведку на расстоянии в несколько сотен километров.

– Оперативный опыт войны в Украине демонстрирует решающую роль разведки в режиме реального времени в проведении операций. Luna NG была разработана именно для этой цели. Это одна из новейших систем беспилотной аэроразведки, классификации и обнаружения объектов в режиме реального времени, – рассказали в компании.

Система Luna NG является частью пакета помощи для Украины, о котором федеральное правительство Германии объявило в июле.

Читайте также
Luna New Generation: характеристики системы беспилотников, которую Германия передаст Украине
Для разведки в реальном времени: Rheinmetall подтвердил, что передаст ВСУ систему Luna

Источник: Rheinmetall

Фото: Rheinmetall

Rheinmetall, Безпілотники, Война в Украине, Зброя для України, Німеччина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский посетил бригады, которые ведут контрнаступление на Соледарском и Бахмутском направлениях
Для разведки в реальном времени: Rheinmetall подтвердил, что передаст ВСУ систему Luna
Глава Минфина Германии поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus
Крилата ракета Taurus
Испанский телеканал опубликовал карту с украинским Крымом в составе РФ
Для разведки в реальном времени: Rheinmetall подтвердил, что передаст ВСУ систему Luna
3,5 млн грн на спортивную площадку: на Львовщине назревает скандал из-за очередного тендера
дитячий майданчик, діти
В Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, как именно
Пункт пропуску на кордоні України
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (14.08.2023)
Для разведки в реальном времени: Rheinmetall подтвердил, что передаст ВСУ систему Luna
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 18:00 (14.08.2023)
Для разведки в реальном времени: Rheinmetall подтвердил, что передаст ВСУ систему Luna
Все решит Кабмин: противостояние Нафтогаза и АРМА
Для разведки в реальном времени: Rheinmetall подтвердил, что передаст ВСУ систему Luna
Восстановление энергетики: каким будет следующий отопительный сезон
Для разведки в реальном времени: Rheinmetall подтвердил, что передаст ВСУ систему Luna
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь