Для разведки в реальном времени: Rheinmetall подтвердил, что передаст ВСУ систему Luna

В немецком концерне Rheinmetall подтвердили, что Украина уже в 2023 году получит систему воздушной разведки нового поколения Luna.

Соответствующее сообщение появилось на сайте концерна.

– Компания Rheinmetall достигла еще одной вехи со своим разведывательным дроном Luna NG. Воздушно-десантные беспилотные средства ближней разведки нового поколения будут теперь развернуты в Украине, — говорится в сообщении.

В 2023 году технологическая группа из Дюссельдорфа поставит эту систему Вооруженным силам Украины от имени Германии. Размещенный заказ составляет “двухзначную сумму в миллионах евро”.

В Rheinmetall подчеркнули, что делают еще один важный вклад в повышение обороноспособности ВСУ с помощью передовых технологий.

Из чего состоит система Luna

Беспилотная авиационная система Luna New Generation состоит из наземной станции управления с несколькими летательными аппаратами, беспилотниками.

Кроме того, комплекс включает стартовую катапульту, дополнительное оборудование страховочной сетки и оборудование для быстрого ремонта. Все компоненты загружаются на грузовики HX, оснащенные системами подзарядки.

В концерне уточнили, что система Luna NG уже наработала несколько тысяч часов полета и хорошо себя зарекомендовала у заказчиков за границей.

Имея аэродинамическую, сверхлегкую и стабильную конструкцию, беспилотник Luna может находиться в воздухе более 12 ч. Максимальная высота полета составляет 5 тыс. м.

Благодаря передаче данных с использованием дополнительного оборудования спутниковой связи, БпЛА имеет возможность проводить разведку на расстоянии в несколько сотен километров.

– Оперативный опыт войны в Украине демонстрирует решающую роль разведки в режиме реального времени в проведении операций. Luna NG была разработана именно для этой цели. Это одна из новейших систем беспилотной аэроразведки, классификации и обнаружения объектов в режиме реального времени, – рассказали в компании.

Система Luna NG является частью пакета помощи для Украины, о котором федеральное правительство Германии объявило в июле.

Источник: Rheinmetall

Фото: Rheinmetall

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.