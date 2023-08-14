Для разведки в реальном времени: Rheinmetall подтвердил, что передаст ВСУ систему Luna
В немецком концерне Rheinmetall подтвердили, что Украина уже в 2023 году получит систему воздушной разведки нового поколения Luna.
Соответствующее сообщение появилось на сайте концерна.
– Компания Rheinmetall достигла еще одной вехи со своим разведывательным дроном Luna NG. Воздушно-десантные беспилотные средства ближней разведки нового поколения будут теперь развернуты в Украине, — говорится в сообщении.
В 2023 году технологическая группа из Дюссельдорфа поставит эту систему Вооруженным силам Украины от имени Германии. Размещенный заказ составляет “двухзначную сумму в миллионах евро”.
В Rheinmetall подчеркнули, что делают еще один важный вклад в повышение обороноспособности ВСУ с помощью передовых технологий.
Из чего состоит система Luna
Беспилотная авиационная система Luna New Generation состоит из наземной станции управления с несколькими летательными аппаратами, беспилотниками.
Кроме того, комплекс включает стартовую катапульту, дополнительное оборудование страховочной сетки и оборудование для быстрого ремонта. Все компоненты загружаются на грузовики HX, оснащенные системами подзарядки.
В концерне уточнили, что система Luna NG уже наработала несколько тысяч часов полета и хорошо себя зарекомендовала у заказчиков за границей.
Имея аэродинамическую, сверхлегкую и стабильную конструкцию, беспилотник Luna может находиться в воздухе более 12 ч. Максимальная высота полета составляет 5 тыс. м.
Благодаря передаче данных с использованием дополнительного оборудования спутниковой связи, БпЛА имеет возможность проводить разведку на расстоянии в несколько сотен километров.
– Оперативный опыт войны в Украине демонстрирует решающую роль разведки в режиме реального времени в проведении операций. Luna NG была разработана именно для этой цели. Это одна из новейших систем беспилотной аэроразведки, классификации и обнаружения объектов в режиме реального времени, – рассказали в компании.
Система Luna NG является частью пакета помощи для Украины, о котором федеральное правительство Германии объявило в июле.
Источник: Rheinmetall
Фото: Rheinmetall
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