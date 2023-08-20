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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Rheinmetall до кінця серпня почне обслуговування танків в Україні

Leopard
Фото: Getty Images

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує розпочати обслуговування танків в Україні вже найближчими днями.

Про це в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявив генеральний директор компанії Армін Папперґер.

– Ми почнемо обслуговування вже цього місяця, – сказав він.

За словами гендиректора, в Німеччині розпочали навчання перші 12 працівників заводу, який працюватиме в Україні, згодом до них приєднаються ще 12.

Папперґер також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків на території нашої держави.

Він вважає, що це може статися швидко через те, що в Україні є достатньо добре обладнаних бронетанкових підприємств радянських часів. Концерн Rheinmetall хоче взяти їх в оренду, а потім виробляти техніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.

– Ми хочемо налагодити виробництво на місцевих потужностях, оскільки Україні з часом доведеться стати незалежною у виробництві зброї, – зауважив гендиректор концерну.

У липні Папперґер повідомив, що Rheinmetall відкриє в Україні завод з виробництва бронетехніки.

На заводі випускатимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери Fuchs, а також навчатимуть українців їх обслуговувати. Він буде розташований у західній частині країни.

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Rheinmetall, Війна в Україні, Німеччина, Танки для України
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