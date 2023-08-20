Rheinmetall до кінця серпня почне обслуговування танків в Україні
Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує розпочати обслуговування танків в Україні вже найближчими днями.
Про це в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявив генеральний директор компанії Армін Папперґер.
– Ми почнемо обслуговування вже цього місяця, – сказав він.
За словами гендиректора, в Німеччині розпочали навчання перші 12 працівників заводу, який працюватиме в Україні, згодом до них приєднаються ще 12.
Папперґер також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків на території нашої держави.
Він вважає, що це може статися швидко через те, що в Україні є достатньо добре обладнаних бронетанкових підприємств радянських часів. Концерн Rheinmetall хоче взяти їх в оренду, а потім виробляти техніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.
– Ми хочемо налагодити виробництво на місцевих потужностях, оскільки Україні з часом доведеться стати незалежною у виробництві зброї, – зауважив гендиректор концерну.
У липні Папперґер повідомив, що Rheinmetall відкриє в Україні завод з виробництва бронетехніки.
На заводі випускатимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери Fuchs, а також навчатимуть українців їх обслуговувати. Він буде розташований у західній частині країни.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов