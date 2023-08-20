Сила взрыва Искандер-М была направлена именно на людей возле Драмтеатра в Чернигове

По информации следствия, основная сила взрыва ракеты Искандер-М была направлена именно на людей, которые находились вокруг Драмтеатра.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов комментируя ход расследования ракетного удара по центру Чернигова, который Россия нанесла 19 августа.

Он отметил, что расследование осуществляется по двум магистральным направлениям.

– Первый — это установление тех лиц, которые принимали решение о нанесении удара, и непосредственно наносили этот удар. И, безусловно, мы изучаем все обстоятельства, связанные с организацией выставки, – отметил Белоусов.

Представитель Офиса генпрокурора также рассказал, что сейчас продолжается установление лиц из числа командного состава ВС РФ, которые отдали приказ об осуществлении этого удара и конкретной воинской части, которая непосредственно запускала ракету. Также отрабатывается версия о наведении удара вражескими агентами на территории Украины.

По данным следствия, основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые находились вокруг Драмтеатра.

– Россия использовала ракету Искандер-М. И есть несколько настроек этой ракеты. Ракета была настроена таким образом, что она подорвалась в воздухе. Такой вид настроек делается для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности. Драмтеатр, безусловно, также получил повреждения, но есть предположение, что основная сила взрыва была направлена на окружающих людей, – добавил руководитель Департамента.

Напомним, накануне 19 августа россияне нанесли ракетный удар по центру Чернигова. В результате удара баллистической ракетой Искандер погибли семь человек, еще 156 человек ранены. Среди погибших и раненых есть дети.

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