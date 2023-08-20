Сила вибуху Іскандер-М була спрямована саме на людей біля Драмтеатру у Чернігові

За інформацією слідства, основна сила вибуху ракети Іскандер-М була спрямована саме на людей, які перебували навколо Драмтеатру.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов коментуючи перебіг розслідування ракетного удару по центру Чернігова, який Росія завдала 19 серпня.

Він зазначив, що розслідування здійснюється за двома магістральними напрямами.

– Перший — це встановлення тих осіб, які приймали рішення про завдання удару і безпосередньо завдавали цього удару. І, безумовно, ми вивчаємо всі обставини, пов’язані з організацією виставки, — зазначив Бєлоусов.

Представник Офісу генпрокурора також розповів, що наразі триває встановлення осіб з-поміж командного складу ЗС РФ, які віддали наказ про здійснення цього удару та конкретної військової частини, яка безпосередньо запускала ракету. Також відпрацьовується версія щодо наведення удару ворожими агентами на території України.

За даними слідства, основна сила вибуху була спрямована саме на людей, які перебували навколо Драмтеатру.

– Росія використала ракету Іскандер-М. І є кілька налаштувань цієї ракети. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі. Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості. Драмтеатр, безумовно, також зазнав пошкоджень, але є припущення, що основна сила вибуху була спрямована на людей навколо , — додав керівник Департаменту.

Нагадаємо, напередодні 19 серпня росіяни завдали ракетного удару по Чернігову. Внаслідок удару балістичною ракетою Іскандер загинули семеро людей, ще 156 осіб поранено. Серед загиблих і поранених є діти.

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