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Илья Нежигай, редактор ленты

В Офисе президента назвали условия для поставки Украине истребителей Gripen

винищувач Gripen
Фото: Depositphotos

Поставка шведских истребителей Gripen в Украину потребует согласования со стороны других государств.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире национального телемарафона Единые новости.

— Даже в таких самолетах, как Gripen, есть определенные составляющие, которые требуют согласия других союзников. Всегда это процесс, и мы, собственно, находимся в таком процессе, — пояснил он.

Андрей Сибига говорит, что в вопросах, таких как договоренности по поставке истребителей, всегда идут переговоры на уровне глав государств.

— Сейчас мы уже на этапе перевода в практическую плоскость вопросов, связанных с самолетами, — пояснил чиновник.

Заместитель руководителя ОПУ говорит, что сейчас все еще продолжается обсуждение вопросов по оборонному пакету, который Швеция обязалась предоставить Украине.

— Ближайшие дни перед Днем Независимости нас тоже будут ожидать важные, правильные, положительные новости по укреплению нашей обороноспособности и в воздухе, и на суше, — сказал Сибига.

Напомним, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Швецию, который проходил 19 августа, украинский лидер сообщил о начале ознакомительных учений украинских пилотов на истребителях Gripen.

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Война в Украине, Военная техника, Истребители для Украины, ВСУ, Російська агресія, Швеция
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