Украина претендует на получение четырех видов западных истребителей — Никифоров

Официальный Киев планирует получить четыре типа западных многоцелевых истребителей — F-16, Gripen, Rafale и Eurofighter Typhoon.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, который вместе с главой государства находится в Швеции.

— Мы действительно сосредоточены на F-16. Причина заключается в том, что их было изготовлено больше всего. Статистически и математически F-16 получить проще. Но мы сосредоточены не только на этих самолетах. У нас в порядке желательности получения есть перечень из четырех самолетов. Это F-16, Gripen, Rafale и еще Eurofighter Typhoon. Поэтому мы сосредоточены не только на F-16, — сказал он.

По словам спикера президента Украины, шведские самолеты Gripen, по которым уже начались ознакомительные учения украинских пилотов, являются очень хорошей альтернативой для F-16, поскольку являются универсальными и менее требовательными.

В частности, Сергей Никифоров добавил, что, в теории, Украина может получить эти самолеты.

— Практически до этого остается три шага. Сейчас (происходит, — Ред.) тестирование возможностей украинских пилотов на этих самолетах. Затем тренировки. Затем политическое согласие и только после — предоставление этих самолетов. Пока это лишь теоретическая возможность. Смотрим, что можно сделать, — сказал Никифоров.

Напомним, сегодня, 19 августа, во время визита президента Зеленского в Швецию, между Киевом и Стокгольмом было согласовано начало ознакомительных учений пилотов ВСУ на истребителях Gripen.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.