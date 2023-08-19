Украина претендует на получение четырех видов западных истребителей — Никифоров
Официальный Киев планирует получить четыре типа западных многоцелевых истребителей — F-16, Gripen, Rafale и Eurofighter Typhoon.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, который вместе с главой государства находится в Швеции.
— Мы действительно сосредоточены на F-16. Причина заключается в том, что их было изготовлено больше всего. Статистически и математически F-16 получить проще. Но мы сосредоточены не только на этих самолетах. У нас в порядке желательности получения есть перечень из четырех самолетов. Это F-16, Gripen, Rafale и еще Eurofighter Typhoon. Поэтому мы сосредоточены не только на F-16, — сказал он.
По словам спикера президента Украины, шведские самолеты Gripen, по которым уже начались ознакомительные учения украинских пилотов, являются очень хорошей альтернативой для F-16, поскольку являются универсальными и менее требовательными.
В частности, Сергей Никифоров добавил, что, в теории, Украина может получить эти самолеты.
— Практически до этого остается три шага. Сейчас (происходит, — Ред.) тестирование возможностей украинских пилотов на этих самолетах. Затем тренировки. Затем политическое согласие и только после — предоставление этих самолетов. Пока это лишь теоретическая возможность. Смотрим, что можно сделать, — сказал Никифоров.
Напомним, сегодня, 19 августа, во время визита президента Зеленского в Швецию, между Киевом и Стокгольмом было согласовано начало ознакомительных учений пилотов ВСУ на истребителях Gripen.
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