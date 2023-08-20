В Офісі президента назвали умови для поставки Україні винищувачів Gripen

Поставка шведських винищувачів Gripen до України потребуватиме погодження з боку інших держав.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Навіть в таких літаках, як Gripen, є певні складові, які вимагають згоди інших союзників. Завжди це процес, і ми, власне, перебуваємо в такому процесі, – пояснив він.

Андрій Сибіга каже, що в питаннях, як от домовленості щодо поставки винищувачів, завжди йдуть переговори на рівні глав держав.

– Зараз ми вже на етапі переведення в практичну площину питань, пов’язаних з літаками, – пояснив посадовець.

Заступник керівника ОПУ каже, що наразі все ще триває обговорення питань щодо оборонного пакету, який Швеція зобов’язалась надати Україні.

– Найближчі дні перед Днем Незалежності нас теж будуть очікувати важливі, правильні, позитивні новини щодо зміцнення нашої обороноздатності і в повітрі, і на суші, – сказав Сибіга.

Нагадаємо, під час візиту президента України Володимира Зеленського у Швецію, який проходив 19 серпня, український лідер повідомив про початок ознайомчих навчань українських пілотів на винищувачах Gripen.

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