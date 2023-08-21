Зеленский сел в истребитель F-16 вместе с премьером Дании
В Дании президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром страны Метте Фредериксен протестировал истребитель F-16 и ознакомился с программой подготовки украинских пилотов на этих самолетах.
Кроме того, он пообщался с украинскими летчиками, которые проходят обучение по применению самолетов F-16 для защиты украинского неба.
— Поздравляю вас, уважаемые господа офицеры и солдаты, пилоты и инженеры. Вы — будущее безопасности нашего неба. Имею честь сегодня быть здесь по приглашению премьер-министра Дании. Хочу поблагодарить Метте и ее команду, весь датский народ. Это действительно исторический шаг от дружественной Дании, что наши пилоты учатся на F-16, — подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что знает о большой мотивации украинских летчиков и инженеров быстро и эффективно овладеть новой техникой.
— Я желаю вам хорошего обучения и как можно быстрее на новых крыльях возвращаться домой, чтобы защищать наше государство, его суверенитет и территориальную целостность. Защищать наших людей и наши дома. Уверен в каждом из вас, — сказал он.
Зеленский также вручил украинским военным государственные награды. Президент подчеркнул, что вся Украина гордится своими защитниками, и пожелал им успеха.
Напомним, что Зеленский также поднялся в кабину пилота истребителя F-16 в Нидерландах.
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