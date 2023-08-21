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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Зеленский сел в истребитель F-16 вместе с премьером Дании

Зеленский сел в истребитель F-16 вместе с премьером Дании
Фото: Офис президента

В Дании президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром страны Метте Фредериксен протестировал истребитель F-16 и ознакомился с программой подготовки украинских пилотов на этих самолетах.

Кроме того, он пообщался с украинскими летчиками, которые проходят обучение по применению самолетов F-16 для защиты украинского неба.

Зеленский сел в истребитель F-16 вместе с премьером Дании

Фото: Офіс президента

— Поздравляю вас, уважаемые господа офицеры и солдаты, пилоты и инженеры. Вы — будущее безопасности нашего неба. Имею честь сегодня быть здесь по приглашению премьер-министра Дании. Хочу поблагодарить Метте и ее команду, весь датский народ. Это действительно исторический шаг от дружественной Дании, что наши пилоты учатся на F-16, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что знает о большой мотивации украинских летчиков и инженеров быстро и эффективно овладеть новой техникой.

— Я желаю вам хорошего обучения и как можно быстрее на новых крыльях возвращаться домой, чтобы защищать наше государство, его суверенитет и территориальную целостность. Защищать наших людей и наши дома. Уверен в каждом из вас, — сказал он.

Зеленский также вручил украинским военным государственные награды. Президент подчеркнул, что вся Украина гордится своими защитниками, и пожелал им успеха.

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Зеленский сел в истребитель F-16 вместе с премьером Дании

Напомним, что Зеленский также поднялся в кабину пилота истребителя F-16 в Нидерландах.

Война в Украине, Военная техника, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Дания
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