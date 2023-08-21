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Зеленський сів у винищувач F-16 разом з прем’єркою Данії

Зеленський сів у винищувач F-16 разом з прем’єркою Данії
Фото: Офіс президента

У Данії президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен протестував винищувач F-16 та ознайомився з програмою підготовки українських пілотів на цих літаках.

Крім того, він поспілкувався з українськими льотчиками, які проходять навчання із застосування літаків F-16 для захисту українського неба.

Зеленський сів у винищувач F-16 разом з прем’єркою Данії

Фото: Офіс президента

– Вітаю вас, шановні панове офіцери й солдати, пілоти та інженери. Ви – майбутнє безпеки нашого неба. Маю честь сьогодні бути тут на запрошення прем’єр-міністра Данії. Хочу подякувати Метте та її команді, усьому данському народу. Це справді історичний крок від дружньої Данії, що наші пілоти навчаються на F-16, – наголосив Зеленський.

Голова держави зазначив, що знає про велику мотивацію українських льотчиків та інженерів швидко й ефективно опанувати нову техніку.

– Я бажаю вам гарного навчання і якнайшвидше на нових крилах повертатися додому, щоб захищати нашу державу, її суверенітет і територіальну цілісність. Захищати наших людей і наші домівки. Впевнений у кожному з вас, – сказав він.

Зеленський також вручив українським військовим державні нагороди. Президент наголосив, що вся Україна пишається своїми захисниками, і побажав їм успіху.

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Нагадаємо, що Зеленський також піднявся в кабіну пілота винищувача F-16 у Нідерландах.

Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Данія
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