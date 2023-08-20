Зеленский поднялся в кабину пилота истребителя F-16

Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел два истребителя F-16 и поднялся в кабину пилота одного из них, ознакомившись с оборудованием.

Соответствующее видео опубликовал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

— 42 самолета от Нидерландов после тренировки пилотов и подготовки инфраструктуры, — написал он в Instagram.

Известно, что в рамках рабочего визита в Нидерланды Зеленский вместе с премьер-министром страны Марком Рютте посетил базу Военно-воздушных сил Королевства в городе Эйндховене. Там он ознакомился с особенностями эксплуатации и обслуживания истребителей F-16.

В рамках встречи Зеленский и Рютте обсудили дальнейшее усиление противовоздушной обороны Украины современными зенитно-ракетными комплексами.

Президент проинформировал премьер-министра Нидерландов о ситуации на фронте и продвижении украинских защитников. В то же время он отметил, что для достижения стратегических целей на поле боя наши военные нуждаются в усилении помощи.

Напомним, что сегодня, 20 августа, Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16.

Видео: пресс-секретарь президента Никифоров

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