Ржавые танки и остатки ракет: на Крещатик ко Дню независимости привезли военную технику РФ

21 августа в Киеве на Крещатике начали устанавливать разбитые и сожженные российские танки, бронемашины и остатки ракет для “парада” уничтоженной техники оккупантов.

Об этом сообщает Суспільне и публикует соответствующие фото.

На главную улицу Киева доставили около 20 единиц уничтоженной российской техники. Среди экспонатов — ржавые танки, самоходные гаубицы, боевые машины пехоты, легкие бронированные многоцелевые транспортеры (тягачи), бронетранспортеры, боевые машины десанта, остатки сбитых ракет.

Крещатик сейчас перекрыт от угла Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости.

Напомним, что ранее в КГГА сообщили, что в Киеве не будут организовывать никаких массовых мероприятий на День Независимости Украины, который будут отмечать 24 августа 2023 года.

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