Іржаві танки та рештки ракет: на Хрещатик до Дня незалежності привезли військову техніку РФ
21 серпня у Києві на Хрещатику почали встановлювати розтрощені і спалені російські танки, бронемашини та залишки ракет задля “параду” знищеної техніки окупантів.
Про це повідомляє Суспільне та публікує відповідні фото.
На головну вулицю Києва доставили близько 20 одиниць знищеної російської техніки. Серед експонатів – іржаві танки, самохідні гаубиці, бойові машини піхоти, легкі броньовані багатоцільові транспортери (тягачі), бронетранспортери, бойові машини десанту, рештки збитих ракет.
Хрещатик наразі перекритий від рогу Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.
Нагадаємо, що раніше у КМДА повідомили, що у Києві не будуть організовувати жодних масових заходів на День Незалежності України, який відзначатимуть 24 серпня 2023 року.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов