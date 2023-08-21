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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Всі сусіди Росії під загрозою: Зеленський нагадав, що РФ не обмежиться лише Україною

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Всі країни, які є сусідами РФ, опиняться під загрозою, якщо Україна не вистоїть у повномасштабній війні. Демократичні держави будуть мішенню для агресора.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед депутатами та міністрами в парламенті Данії.

– Зараз російське зло б’є болем і смертями по українських містах і селах. Але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, після нашої країни, вони хочуть понести ці страждання далі у Європу, і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть, – зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що в такому разі міжнародне право не вдасться реанімувати, а кожна зі світових демократій “може стати мішенню” агресора – чи то для ракет, чи для найманців, чи для дестабілізації.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна вистоїть у цій війні.

– Я прагну, щоб ви це побачили, почули, відчули: Україна вистоїть. І це не просто слова, це факт, який слідує із того, в що ми віримо. Ми – українці, данці, всі європейці, кожен народ, який стоїть разом із нами проти ударів війни і вистоїть, – заявив глава держави.

Президент додав, що коли російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну, “він вірив лише в довжину колон своєї бронетехніки, в силу вибухів російських ракет”, у те, що “жорстокість нібито здатна переписати історію цілого континенту, стерти цю історію”.

– Він вірив лише в силу без людяності. Він вірив у насильство, і саме тому він слабший, – уточнив Зеленський.

Він зазначив, що союзники України сильніші, бо вірять у людську солідарність, яка дає змогу знищувати будь яку колону військової техніки та окупантів, отримати всю необхідну зброю для захисту.

У зв’язку з цим президент від імені всіх українців подякував Данії за солідарність та допомогу в боротьбі України за свободу.

– Дякую за Гарпуни, росіяни їх бояться. Дякую за Цезарі, Леопарди, Бредлі, дрони. Так, вони (російські окупанти, – Ред.) бояться дронів. І за артилерію. І дякую вам за машини для розмінування. Усе це служить свободі. Все вже служить просто зараз для того, щоб захистити життя людей. Люди, життя – ось у що ми віримо, – нагадав Зеленський.

Він також подякував Данії за рішення передати нашій країні сучасні багатофункціональні винищувачі F-16. Зеленський звернув увагу, що раніше багато хто казав, що цього ніколи не буде.

– Були часи, коли казали, що не варто боротися. Коли не вірили у нас, не вірили в людей і говорили, що легше заморозити своє прагнення жити. Але людяність обернулася солідарністю, солідарність обернулася лідерством. І це лідерство примножує нашу спільну силу, – повідомив глава держави.

Крім того, він подякував данцям за допомогу українським біженцям та за участь у відбудові України.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Данія, Російська агресія
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