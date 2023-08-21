В Украине продолжается подготовка к новому учебному году. В частности, в учебных заведениях проверяют укрытия, в которых дети и учителя смогут спрятаться в случае ракетной угрозы.

В зависимости от ситуации с безопасностью в областях с 1 сентября запустят три форматы школьного обучения — очный, онлайн или смешанный.

Решение об организации образовательного процесса принимают областные военные администрации и учредители учебных заведений.

Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины — читайте далее в материале.

Киев и область

На Киевщине и в столице планируют восстановить офлайн-обучение, сейчас идет работа по увеличению количества укрытий в школах.

— Спецкомиссии проводят мониторинг укрытий и помещений всех учебных заведений на предмет возможности их использования в качестве простейших укрытий. Соответственно, составляют акты оценки объектов. С целью улучшения условий пребывания участников образовательного процесса, а также увеличения количества мест в простейших укрытиях, выполняются работы в 437 учебных заведениях, — сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Львовская область

На Львовщине только семь школ из 1 093 начнут новый учебный год на дистанционном обучении, сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.

— Школьное образование в нашей области будут получать более 294 тыс. детей в 1 093 заведениях. Только семь учебных заведений не оборудованы укрытиями, поэтому в них дети будут учиться дистанционно. Школы, в которых ученики будут учиться очно или по смешанной форме, для укрытия используют 1 199 объектов, — написал Козицкий в Facebook.

Николаевская область

К очному обучению в Николаевской области по состоянию на 17 августа 2023 года подготовлены 75 учебных заведений. С 1 сентября в области преимущественно будут учиться дистанционно.

— Школы, которые юридически и физически готовы к открытию, это касается не самых простых укрытий, а действительно бомбоубежищ и радиационных укрытий — это 75 объектов из тысячи с чем-то. Учитывая ситуацию с безопасностью, сейчас идет обсуждение, считаем потенциально опасные зоны, в которых будет сложно среагировать на воздушную тревогу, — сказал руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Херсонская область

В этом году на деоккупированной территории Херсонщины будут работать 190 школ, однако формат обучения останется дистанционным. Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской ОГА Александр Толоконников.

Он добавил, что возможность возвращения детей за парты будет рассматриваться только после освобождения левобережья. Кроме того, в области запланировано строительство 37 укрытий и обустройство тех укрытий, которые уже есть.

Запорожская область

По словам главы ОВА Юрия Малашко, из соображений безопасности обучение в Запорожской области будет проходить онлайн или в смешанном формате. Сейчас продолжаются проверки школ на соответствие требованиям ГСЧС и МОН.

Окончательное решение о разрешениях на смешанную форму ОВА планирует принять после 25 августа в зависимости от результатов обследования учебных заведений и общей обстановки по безопасности в регионе.

Сумская область

Сейчас 84% образовательных учреждений области имеют укрытия, по этому показателю Сумщина является лидером среди приграничных регионов.

Как сообщила директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова, обучение в области будет осуществляться, как и в прошлом году, по очной, смешанной и дистанционной форме.

Формат и алгоритм смешанной формы рекомендуется решать на обсуждении педагогических советов и согласовывать с родителями. Дистанционная же форма остается для учреждений, расположенных в 20-километровой зоне.

Харьковская область

Более 1,5% школ от общей сети в Харьковской области потенциально смогут начать учебный процесс в смешанном формате.

Это восемь заведений Зачепиловской территориальной общины, одно — Кегичевской и два — Сахновщинской, что охватывает более 3 тыс. учеников. Об этом на брифинге сообщил директор облдепартамента образования и науки Алексей Литвинов.

По его словам, возвращение к офлайн-обучению пока не рассматривают ни в одном учебном заведении Харьковщины.

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