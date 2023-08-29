Яким буде навчання з 1 вересня 2023 в областях України

В Україні триває підготовка до нового навчального року. У низці закладів освіти вже готові укриття, у яких діти та вчителі зможуть сховатися у разі ракетної загрози.

Залежно від безпекової ситуації, в областях з 1 вересня запустять три формати шкільного навчання – очний, онлайн або змішаний.

Рішення про організацію освітнього процесу ухвалюють обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти.

Яким буде навчання з 1 вересня 2023 року в областях України – читайте далі у матеріалі.

Київ та область

У столиці 240 тис. школярів навчатимуться офлайн. За даними КМДА, це в 2,5 рази більше, ніж минулого року, коли лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей на офлайн-навчання.

– На сьогоднішній день 417 шкіл із 420 мають укриття, у яких нам вдалось забезпечити майже 190 тис. місць. Тобто в тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання.

Зокрема, можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання, проте – винятково для учнів старших класів. Початкова школа буде навчатись винятково офлайн, – наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Полтавська область

У новому навчальному році школи Полтавщини приймуть майже 136 тис. учнів, з них понад 5 тис. – із родин ВПО.

– З 1 вересня діти отримуватимуть знання у 522 закладах загальної середньої освіти. Під час обласної серпневої конференції педагогічних працівників вкотре акцентували на важливості офлайн-навчання. Воно не лише покращує якість знань, а й допомагає соціалізувати та всебічно розвиватися, – повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, громади доклали чимало зусиль, аби школи були максимально забезпечені доступними укриттями. Нині цей показник – 95,4%

Львівська область

На Львівщині лише сім шкіл із 1 093 розпочнуть новий навчальний рік на дистанційному навчанні, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

– Шкільну освіту у нашій області здобуватимуть понад 294 тиc. дітей у 1 093 закладах. Лише сім закладів освіти не обладнані укриттями, тому в них діти навчатимуться дистанційно. Школи, в яких учні навчатимуться очно або за змішаною формою, для укриття використовують 1 199 об’єктів, – написав Козицький у Facebook.

Херсонська область

Навчальний рік на Херсонщині проходитиме онлайн через постійні обстріли військ РФ. У такому форматі навчатимуться майже 69 тис. школярів у 190 закладах освіти.

– На жаль, відкрити двері шкіл для учнів поки нема можливості. На заваді постійні обстріли російських терористів. Ми не можемо наражати дітей і освітян на таку небезпеку. Було ухвалено рішення про запровадження дистанційного навчання у всіх 190 навчальних закладах Херсонщини, – повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

Запорізька область

У Запорізькій області навчальний рік стартує у дистанційному форматі, а в подальшому — залежатиме від безпекової ситуації.

За словами очільника ОВА Юрія Малашка, 61 % закладів освіти в області мають найпростіші укриття, та на сьогодні безпекова ситуація не дозволяє розпочати змішану форму навчання.

– Є такі види озброєння, при яких ракета летить до нас 40-42 секунди. За цей час діти не зможуть дістатися укриттів. Тому на сьогодні ухвалено таке рішення. У разі, якщо безпекова ситуація буде мінятися, будемо переглядати, – сказав Малашко на брифінгу.

Миколаївська область

До очного навчання на Миколаївщині станом на 17 серпня 2023 року підготовлені 75 закладів освіти. З 1 вересня в області переважно навчатимуться дистанційно.

– Школи, які юридично і фізично готові до відкриття, це стосується не найпростіших укриттів, а дійсно бомбосховищ і радіаційних укриттів – це 75 об’єктів із тисячі з чимось. З огляду на безпекову ситуацію, зараз триває обговорення, вираховуємо потенційно небезпечні зони, в яких буде важко зреагувати на повітряну тривогу, – сказав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Сумська область

Наразі 84% освітніх закладів області мають укриття, за цим показником Сумщина є лідером серед прикордонних регіонів.

За словами директорки обласного Департаменту освіти і науки Вікторії Гробової, навчання в області буде здійснюватися, як і минулого року, за очною, змішаною та дистанційною формою.

– Якщо дозволятиме безпекова ситуація, наявність та оснащення укриттів, наявність охоронної системи чи її елементів, заклад освіти працюватиме за очною чи змішаною формою навчання. В залежності від того, яка місткість укриття, також буде організована або очна, або змішана форма навчання.

У громадах, які зазначені в наказі Мінреінтеграції (17 громад, що перебувають в зоні можливих бойових дій), форма навчання буде дистанційною, – повідомила Вікторія Гробова.

Харківська область

На Харківщині до початку освітнього процесу 1 вересня готуються 1 603 заклади освіти, в яких навчатимуться більше 330 тис. здобувачів освіти.

Зокрема, це 703 заклади дошкільної освіти, де навчається близько 50 тис. дітей, 664 заклади загальної середньої освіти, де навчатимуться близько 220 тис. дітей, а також заклади позашкільної, вищої фахової, передвищої та професійної освіти.

– Заклади освіти можуть проводити офлайн-навчання за умови наявності захисних споруд, що відповідають вимогам безпеки. Наразі 5 закладів вищої освіти та 12 закладів професійної освіти планують розпочати навчання у змішаному форматі. Втім, наступного навчального року явно переважатиме формат дистанційного навчання. Але, незважаючи на це, усі учні Харківщини будуть отримувати знання, – наголосив очільник ОВА Олег Синєгубов.

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