Наші пілоти тестують Gripen: Ігнат сподівається, що Швеція змінить рішення

Два українські пілоти наразі тестують у Швеції літаки Gripen та вивчають всі можливості для того, щоб Україна в перспективі мала на озброєнні цей винищувач, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Був візит президента України й командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука до Швеції, де він вирішив вивчити це питання глибше. Він залишив двох пілотів, які можуть зробити певний аналіз та висновки щодо того, чи може цей літак стати на озброєння, – розповів Ігнат.

За його словами, треба оцінити, які потрібні заходи та навчання для цього літака, скільки часу знадобиться українським пілотам для опанування цієї техніки.

– Тобто зараз йде тестування, вивчення цих можливостей для того, щоб Україна в перспективі мала ще один літак на озброєнні. Можливо, це буде той самий Gripen. Поки Швеція заявила, що не планує передавати ці винищувачі, але все ж таки, сьогодні ні, а може завтра й так, – наголосив він, додавши, що наразі основним літаком, який необхідний Україні, залишається F-16.

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