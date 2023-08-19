Характеристики Gripen: что известно об истребителе и его возможностях

Saab JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в 1996 году.

В августе 2023 года украинские пилоты уже начали проходить ознакомительное обучение на этих шведских самолетах.

Что о нем известно, какая скорость и характеристики Gripen — читайте в материале.

Gripen: Швеция и запрос от Украины

Вероятно, недавно Швеция получила запрос Украины относительно возможного предоставления ВСУ истребителей Saab JAS 39 Gripen. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на слова министра обороны Швеции Пола Йонсона.

— Да. Нам, конечно, известно (о запросе Украины, — Ред.), об этом просил и президент Зеленский. Когда речь идет о Gripen, мы сейчас предстаем перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны, – сказал он.

Уже 19 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские летчики начали ознакомительные учения на шведских истребителях Gripen.

— Говорили и о другой сильной шведской машине — самолеты Gripen — это гордость Швеции. Я уверен, что Gripen могут сделать нашу свободу значительно более защищенной. Тестовые испытания Gripen с участием украинских пилотов уже начались. Сегодня мы обсудили будущие шаги относительно возможного получения шведских Gripen, — сказал президент после переговоров со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном в Харпсунде, Швеция.

Характеристики Gripen: в чем особенность истребителя

Пока Швеция рассматривает запрос Украины, военный эксперт Алексей Гетьман отмечает, что Gripen – не очень уникальный истребитель. Стоит Gripen немного дешевле, чем F-15, но и меньше его по размерам.

Поэтому он тратит меньше горючего, но и имеет меньше боевую нагрузку, которую он может на себя набирать. Это – неплохой самолет, может брать вес чуть больше 5 т (боевая нагрузка), а F-16 – почти 8 т. Это – существенная разница.

Если сравнивать эти самолеты, то дальность полета у них почти одинакова. Но истребителей было изготовлено не так много, сейчас на вооружении стран стоит менее 250 единиц.

Находятся они в немногих странах мира на вооружении: Швеции, Словакии, Польше, Малайзии. Но то количество самолетов, которое стоит на вооружении у этих стран, оно небольшое (учитывается единицами, где-то 13, где-то – 15 шт).

У Gripen, по словам эксперта, такие же преимущества, как и у других (например, F-16). Это активная фазированная решетка, двигатель, радиус.

В целом, все самолеты стран НАТО (F-16, F-18 F-15, F-35 и т.д.), стоящие на вооружении стран, являющихся членами Альянса, лучше, чем любые самолеты РФ. Даже самые современные.

Цена Gripen (одного самолета) составляет $30-60 млн, в зависимости от комплектации и условий снабжения.

Характеристики JAS 39E/F Gripen

экипаж: 1 (версия E) / 2 (версия F) человека;

размах крыльев – 8,6 м;

максимальный взлетный вес – 16,5 т;

полезная нагрузка – до 7,2 т;

двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;

имеет 10 точек подвески;

боевой радиус – 1 500 км.

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