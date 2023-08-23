Дуда на саммите Крымской платформы: Не может быть никаких уступок России
Польша не принимает оккупацию Россией украинских территорий. Целостность Украины является важной для безопасности, как для балтийского региона, так и стран ЕС, а также является вопросом глобальной архитектуры безопасности.
Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда на третьем саммите Крымской платформы.
— Контроль над Крымом является одним из основных действий Кремля. Именно поэтому мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы Крым снова стал территорией Украины. Не может быть никаких уступок России в этих вопросах ни в коем случае. Москва должна вернуть все захваченные территории и встретиться с последствиями своих действий, — сказал президент Польши.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на третьем саммите Крымской платформы заявил, что Украина не торгует территориями — потому что Украина не торгует людьми.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш