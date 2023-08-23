Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла
Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Дуда на саммите Крымской платформы: Не может быть никаких уступок России

Анджей Дуда
Фото: Офис президента

Польша не принимает оккупацию Россией украинских территорий. Целостность Украины является важной для безопасности, как для балтийского региона, так и стран ЕС, а также является вопросом глобальной архитектуры безопасности.

Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда на третьем саммите Крымской платформы.

— Контроль над Крымом является одним из основных действий Кремля. Именно поэтому мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы Крым снова стал территорией Украины. Не может быть никаких уступок России в этих вопросах ни в коем случае. Москва должна вернуть все захваченные территории и встретиться с последствиями своих действий, — сказал президент Польши.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на третьем саммите Крымской платформы заявил, что Украина не торгует территориями — потому что Украина не торгует людьми.

Читайте также
Крым — это ключ. Ходжес рассказал, что нужно сделать Украине для победы в войне
Кримський міст

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 23.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: можно ли еще получить
гроші держвиплати
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Могут ли быть привлечены к ответственности мужчины, выехавшие за границу до 24 февраля
Державна прикордонна служба України, ДПСУ
Игры
Видео
Из одного ада в другой: героическая история женщины из Азовстали, пережившей российский плен

86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (23.08.2023)
Дуда на саммите Крымской платформы: Не может быть никаких уступок России
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (23.08.2023)
Дуда на саммите Крымской платформы: Не может быть никаких уступок России
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (23.08.2023)
Дуда на саммите Крымской платформы: Не может быть никаких уступок России
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (23.08.2023)
Дуда на саммите Крымской платформы: Не может быть никаких уступок России
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь