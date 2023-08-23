Дуда на саммите Крымской платформы: Не может быть никаких уступок России

Польша не принимает оккупацию Россией украинских территорий. Целостность Украины является важной для безопасности, как для балтийского региона, так и стран ЕС, а также является вопросом глобальной архитектуры безопасности.

Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда на третьем саммите Крымской платформы.

— Контроль над Крымом является одним из основных действий Кремля. Именно поэтому мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы Крым снова стал территорией Украины. Не может быть никаких уступок России в этих вопросах ни в коем случае. Москва должна вернуть все захваченные территории и встретиться с последствиями своих действий, — сказал президент Польши.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на третьем саммите Крымской платформы заявил, что Украина не торгует территориями — потому что Украина не торгует людьми.

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