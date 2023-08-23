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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Робота щодо збору доказів злочинів РФ має прискоритися – прем’єр Молдови

Доріан Речан та Зеленський
Фото: Офіс президента

Молдова підтримує встановлення міжнародного спеціального трибуналу над Путіним, а робота щодо збору неспростовних доказів російських злочинів має прискоритися. 

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Молдови Доріан Речан під час виступу на третьому саміті Кримської платформи у Києві. 

– Робота щодо збору неспростовних доказів російських злочинів має прискоритися, і вона є невіддільною для відновлення сили міжнародного права в Україні та у всьому світі. У цьому відношенні я хочу заново повторити: Молдова підтримує встановлення міжнародного спеціального трибуналу щодо розслідування воєнних злочинів в Україні. Усі ці дії мають відбуватися разом із відбудовою України, – сказав прем’єр. 

Він зазначив, що Молдова готова взяти участь у відбудові верховенства міжнародного права та підтримці України.

Також Речан зазначив, що його країна продовжує приймати українських біженців і забезпечила освітню систему, щоб надати відповідні послуги родинам та підтримку, щоб вони почувалися як удома, наскільки це можливо.  

– На місці України могла бути Молдова. Ми це знаємо, тому що ми вже пережили спеціальні операції Росії у Придністров’ї. Ми повністю підтримуємо президента Зеленського та його формулу миру, – наголосив прем’єр-міністр Молдови.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда на третьому саміті Кримської платформи заявив, що Польща не приймає окупацію Росією українських територій.

Цілісність України є важливою для безпеки, як для балтійського регіону, так і країн ЄС, а також є питанням глобальної безпекової архітектури.

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Кримська платформа, Молдова, Російська агресія
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