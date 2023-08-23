Трюдо на Кримській платформі: Канада вводить нові санкції проти 29 юридичних осіб РФ у ядерній галузі
Росія розгорнула агресивну кампанію, яка загрожує знищити кримське культурне надбання.
Таку заяву зробив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час виступу на третьому саміті Кримської платформи, що проходить у Києві.
– Росія перетворила Крим на військову базу, яка несе загрозу Чорноморському регіону. Ми бачимо незаконні арешти, примусові зникнення людей, тортури – це те, що відбувається у Криму. Росія розгорнула агресивну кампанію, яка загрожує знищити кримське культурне надбання. Ми бачили, що відбувається із Ханським палацом в Бахчисараї. Путін хоче переписати історію кримських татар, – сказав він.
Трюдо наголосив, що Канада й надалі надаватиме Україні військову та гуманітарну підтримку.
Також він оголосив про нові санкції проти 29 юридичних осіб Росії, зокрема у ядерній галузі.
– Канада стоятиме поруч з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Слава Україні, – підсумував премʼєр-міністр.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Молдови Доріан Речан під час виступу на третьому саміті Кримської платформи у Києві заявив, що Молдова підтримує створення міжнародного спеціального трибуналу над Путіним, а робота щодо збору неспростовних доказів російських злочинів має прискоритися.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш