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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Трюдо на Кримській платформі: Канада вводить нові санкції проти 29 юридичних осіб РФ у ядерній галузі

Джастін Трюдо
Фото: Офіс президента

Росія розгорнула агресивну кампанію, яка загрожує знищити кримське культурне надбання.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час виступу на третьому саміті Кримської платформи, що проходить у Києві. 

– Росія перетворила Крим на військову базу, яка несе загрозу Чорноморському регіону. Ми бачимо незаконні арешти, примусові зникнення людей, тортури – це те, що відбувається у Криму. Росія розгорнула агресивну кампанію, яка загрожує знищити кримське культурне надбання. Ми бачили, що відбувається із Ханським палацом в Бахчисараї. Путін хоче переписати історію кримських татар, – сказав він. 

Трюдо наголосив, що Канада й надалі надаватиме Україні військову та гуманітарну підтримку. 

Також він оголосив про нові санкції проти 29 юридичних осіб Росії, зокрема у ядерній галузі.

– Канада стоятиме поруч з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Слава Україні, – підсумував премʼєр-міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Молдови Доріан Речан під час виступу на третьому саміті Кримської платформи у Києві заявив, що Молдова підтримує створення міжнародного спеціального трибуналу над Путіним,  а робота щодо збору неспростовних доказів російських злочинів має прискоритися.

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Джастін Трюдо, Канада, Кримська платформа, Російська агресія, Санкції проти Росії
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