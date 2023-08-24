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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Из-за дефицита электроэнергии Украина третий день подряд обращается за аварийной помощью

електроенергія
Фото: Факти ICTV

Украина в течение трех последних дней обращается к западным странам с запросом об аварийной помощи.

Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе НЭК Укрэнерго.

Отмечается, что в среду, 23 августа, вечерний максимум потребления электроэнергии был лишь на 3% ниже летнего рекорда. На это не повлияло даже уменьшение температуры на 4 градуса.

— Для покрытия спроса компания применяла с 18:00 до 22:00 аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1800 МВт-ч, — сообщили в энергокомпании.

В Укрэнерго напомнили, что указанная аварийная помощь не является коммерческим импортом, поскольку это “последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования” для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей.

Основной причиной применения аварийной помощи стал дефицит электроэнергии в энергосистеме из-за большого объема повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях.

Вместе с тем, в Укрэнерго говорят, что сегодня импорта в Украине почти нет, а максимальная мощность поставок из Словакии в вечерние часы — 30 МВт.

Напомним, из-за утреннего обстрела россиян временно прекратила работу одна из тепловых электростанций.

Сейчас по территории Украины продолжаются масштабные ремонты на многих тепловых электростанциях, а также в плановых ремонтах — часть атомных энергоблоков.

Отметим, что именно сегодня, 24 августа, контрразведка СБУ задержала на Киевщине агента РФ, который помогал оккупантам готовить обстрел киевских ТЭЦ во время следующего отопительного сезона.

Война в Украине, электроэнергия, ринок електроенергії, Укренерго
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