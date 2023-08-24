Через дефіцит електроенергії Україна третій день поспіль звертається по аварійну допомогу

Україна протягом трьох останніх днів звертається до західних країн із запитом про аварійну допомогу.

Про це 24 серпня повідомили у пресслужбі НЕК Укренерго.

Зазначається, що в середу, 23 серпня, вечірній максимум споживання електроенергії був лише на 3% нижчий за літній рекорд. На це не вплинуло навіть зменшення температури на 4 градуси.

– Для покриття попиту компанія застосовувала з 18:00 до 22:00 аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг становив 1800 Мвт-год, – повідомили в енергокомпанії.

В Укренерго нагадали, що зазначена аварійна допомога не є комерційним імпортом, оскільки це “останній і найдорожчий захід екстреного реагування” для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Основною причиною застосування аварійної допомоги став дефіцит електроенергії в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях.

Разом із тим, в Укренерго кажуть, що сьогодні імпорту в Україні майже немає, а максимальна потужність поставок зі Словаччини в вечірні години – 30 МВт.

Нагадаємо, через ранковий обстріл росіян тимчасово припинила роботу одна з теплових електростанцій.

Наразі по території України тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, а також у планових ремонтах – частина атомних енергоблоків.

Зазначимо, що саме сьогодні, 24 серпня, контррозвідка СБУ затримала на Київщині агента РФ, який допомагав окупантам готувати обстріл київських ТЕЦ під час наступного опалювального сезону.

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