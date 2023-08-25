РФ перемещает технику из Мариуполя в сторону Бердянска и Волновахи — Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе наблюдается активное перемещение российской военной техники и живой силы в сторону Бердянска, Розовки и Волновахи.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, показав фото и видео.
По его словам, в частности фиксируется необычно большое количество топливозаправщиков на Бердянск, и впервые за лето грузовики с живой силой через город — в направлении Волновахи.
Несколько дней назад на улицах временно оккупированного Мариуполя также зафиксировали длинную колонну российских военных грузовиков в сторону Бердянска.
При этом враг использовал новую маркировку техники в виде белого ромба.
В тоже время оккупанты разработали “план развития” Мариуполя, предусматривающий увеличение его населения примерно на 300 тыс. за счет миграции из РФ.
Фото: Deep State