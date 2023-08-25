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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ перемещает технику из Мариуполя в сторону Бердянска и Волновахи — Андрющенко

РФ переміщує техніку з Маріуполя у бік Бердянська та Волновахи

Во временно оккупированном Мариуполе наблюдается активное перемещение российской военной техники и живой силы в сторону Бердянска, Розовки и Волновахи.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, показав фото и видео.

По его словам, в частности фиксируется необычно большое количество топливозаправщиков на Бердянск, и впервые за лето грузовики с живой силой через город — в направлении Волновахи.

Несколько дней назад на улицах временно оккупированного Мариуполя также зафиксировали длинную колонну российских военных грузовиков в сторону Бердянска.

При этом враг использовал новую маркировку техники в виде белого ромба.

В тоже время оккупанты разработали “план развития” Мариуполя, предусматривающий увеличение его населения примерно на 300 тыс. за счет миграции из РФ.

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Маріуполь

Фото: Deep State

Армия России, Бердянск, Война в Украине, Волноваха, Донецкая область, ВСУ, Мариуполь, Російська агресія
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