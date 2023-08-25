РФ переміщує техніку з Маріуполя у бік Бердянська та Волновахи – Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається активне переміщення російської військової техніки та живої сили у бік Бердянська, Розівки та Волновахи.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, показавши фото та відео.
За його словами, зокрема фіксується незвично велика кількість паливозаправників на Бердянськ, і вперше за літо вантажівки з живою силою через місто – у напрямку Волновахи.
Кілька днів тому на вулицях тимчасово окупованого Маріуполя також зафіксували довжелезну колону російських військових вантажівок у бік Бердянська.
Водночас ворог використав нове маркування техніки у вигляді білого ромбу.
Водночас окупанти розробили “план розвитку” Маріуполя, що передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тис. за рахунок міграції з РФ.
Фото: Deep State