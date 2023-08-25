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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ переміщує техніку з Маріуполя у бік Бердянська та Волновахи – Андрющенко

РФ переміщує техніку з Маріуполя у бік Бердянська та Волновахи

У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається активне переміщення російської військової техніки та живої сили у бік Бердянська, Розівки та Волновахи.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, показавши  фото та відео.

За його словами, зокрема фіксується незвично велика кількість паливозаправників на Бердянськ, і вперше за літо вантажівки з живою силою через місто – у напрямку Волновахи.

Кілька днів тому на вулицях тимчасово окупованого Маріуполя також зафіксували довжелезну колону російських військових вантажівок у бік Бердянська.

Водночас ворог використав нове маркування техніки у вигляді білого ромбу.

Водночас окупанти розробили “план розвитку” Маріуполя, що передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тис. за рахунок міграції з РФ.

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Маріуполь

Фото: Deep State

Армія Росії, Бердянськ, Війна в Україні, Волноваха, Донецька область, ЗСУ, Маріуполь, Російська агресія
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