Через Мариуполь в сторону Бердянска зафиксировали движение российских грузовиков с БК

На улицах временно оккупированного Мариуполя зафиксировали длинную колонну российских военных грузовиков в сторону Бердянска.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты перевозят боекомплект.

— Зафиксировано использование новой маркировки военной техники. На этот раз белый ромб, — подчеркнул он.

Также фиксируется значительное увеличение россиян на территории Мариупольского района до плюс 5 тыс. Большинство из тех, кто приехал, это выходцы с Кавказа, ими будут пополнять вражеские подразделения.

В Никольском районе российские оккупанты продолжают оборонную милитаризацию. Оборонительные линии россияне строят вдоль линии Никольское — Новогригорьевка — Боевое с использованием Федоровского леса.

Украинским партизанам удалось найти доказательства, подтверждающие, что российские военные убили более сотни украинских детей во время бомбардировки временного оккупированного Мариуполя.

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