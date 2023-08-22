Через Мариуполь в сторону Бердянска зафиксировали движение российских грузовиков с БК
На улицах временно оккупированного Мариуполя зафиксировали длинную колонну российских военных грузовиков в сторону Бердянска.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты перевозят боекомплект.
— Зафиксировано использование новой маркировки военной техники. На этот раз белый ромб, — подчеркнул он.
Также фиксируется значительное увеличение россиян на территории Мариупольского района до плюс 5 тыс. Большинство из тех, кто приехал, это выходцы с Кавказа, ими будут пополнять вражеские подразделения.
В Никольском районе российские оккупанты продолжают оборонную милитаризацию. Оборонительные линии россияне строят вдоль линии Никольское — Новогригорьевка — Боевое с использованием Федоровского леса.
Украинским партизанам удалось найти доказательства, подтверждающие, что российские военные убили более сотни украинских детей во время бомбардировки временного оккупированного Мариуполя.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов