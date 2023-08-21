Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Когда ждать ослабления жары в Украине: синоптики назвали дату
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Мариупольский порт стал военной базой — Андрющенко

Маріуполь
Фото: Getty Images

Вчера, 20 августа, в акваторию Мариупольского морского порта впервые с момента оккупации зашел и пришвартовался российский военный корабль.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что за час до швартовки корабля на территории порта совершили посадку четыре боевых вертолета разного класса. Они находились там до вечера.

Пока непонятно, это системные или одноразовое швартовки.

— Однако точно судно пришвартовано совсем в другом месте от анонсированного. Если это постоянное базирование, то возникает куча вопросов. Начиная от какой угрозы здесь корабль до оценки угрозы в ближайшее время относительно новой битвы за Мариуполь, — добавил Андрющенко.

Мариупольский порт стал военной базой — Андрющенко
Петро Андрющенко
Мариупольский порт стал военной базой — Андрющенко
Петро Андрющенко
Мариупольский порт стал военной базой — Андрющенко
Мариупольский порт стал военной базой — Андрющенко

Ранее украинским партизанам удалось найти доказательства, подтверждающие, что российские военные убили по меньшей мере более сотни украинских детей во время бомбардировки временного оккупированного Мариуполя.

Читайте также
На крышах стояли снайперы, раздавались выстрелы. В Мариуполе между россиянами и кадыровцами произошла перестрелка
Мариупольский порт стал военной базой — Андрющенко

Источник: Андрющенко Time

Война в Украине, Донецкая область, Мариуполь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
F-16 обеспечат преимущество Украины в воздухе, их надо больше — Игнат
винищувач F-16
Вернулся из РФ перед началом войны. В Краматорске задержали мужчину, который шпионил за блокпостами ВСУ
Мариупольский порт стал военной базой — Андрющенко
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 21.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Под Бахмутом за неделю освобождено еще 3 кв. км территории — Маляр
Ганна Маляр
Купянск под постоянными обстрелами, в Волчанских Хуторах повреждено учебное заведение — ОВА
обстріл Харківщини
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Использовать могут даже дети: в Украине изобрели уникальный лего-кирпич
Мариупольский порт стал военной базой — Андрющенко
Прошли путь Анны Франк: истории украинских детей из оккупации показывают в Нидерландах
Мариупольский порт стал военной базой — Андрющенко
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Мариупольский порт стал военной базой — Андрющенко
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь