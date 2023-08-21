Мариупольский порт стал военной базой — Андрющенко

Вчера, 20 августа, в акваторию Мариупольского морского порта впервые с момента оккупации зашел и пришвартовался российский военный корабль.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что за час до швартовки корабля на территории порта совершили посадку четыре боевых вертолета разного класса. Они находились там до вечера.

Пока непонятно, это системные или одноразовое швартовки.

— Однако точно судно пришвартовано совсем в другом месте от анонсированного. Если это постоянное базирование, то возникает куча вопросов. Начиная от какой угрозы здесь корабль до оценки угрозы в ближайшее время относительно новой битвы за Мариуполь, — добавил Андрющенко.

Ранее украинским партизанам удалось найти доказательства, подтверждающие, что российские военные убили по меньшей мере более сотни украинских детей во время бомбардировки временного оккупированного Мариуполя.

Источник: Андрющенко Time

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